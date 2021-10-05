Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля. 

Свое обращение к педагогам глава государства начал с поздравления собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. Этот день всегда наполнен положительными эмоциями и чувством благодарности за большой труд, за все, что учителя делают для страны и ее будущего, отметил президент.

"Вы не только передаёте ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями", - сказал Владимир Путин.

Глава государства сообщил также, что 2023 год будет в России Годом учителя.

"В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога", - сказал Путин. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.10.2021, 22:09
    Гость: В заметке

    не сообщили, что учителя довели до сведения "гениального", что зарплаты учителей в "глубинке" не дотягивают до 15 000 рублей.

  3. 05.10.2021, 20:25
    Гость: stalker

    Зарплату не пообещал повысить ? Если нет, то не пошёл бы он лесом со своими поздравлениями.

  4. 05.10.2021, 20:20
    Гость: Ну да

    Грустный праздник...
    Раньше было: учитель воспитай ученика,
    теперь сами учителя прогибаются под любого

  5. 05.10.2021, 17:33
    Гость: Афган

    Вот каким Путин был коммунистом, как он выполнил присягу офицера госбезопасности СССР, таким же лживым он предстает и в роли президента!

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