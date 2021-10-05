Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником

16:16 5.10.2021

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Свое обращение к педагогам глава государства начал с поздравления собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. Этот день всегда наполнен положительными эмоциями и чувством благодарности за большой труд, за все, что учителя делают для страны и ее будущего, отметил президент.

"Вы не только передаёте ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями", - сказал Владимир Путин.

Глава государства сообщил также, что 2023 год будет в России Годом учителя.

"В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога", - сказал Путин.