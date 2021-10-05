Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Свое обращение к педагогам глава государства начал с поздравления собравшихся с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. Этот день всегда наполнен положительными эмоциями и чувством благодарности за большой труд, за все, что учителя делают для страны и ее будущего, отметил президент.
"Вы не только передаёте ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями", - сказал Владимир Путин.
Глава государства сообщил также, что 2023 год будет в России Годом учителя.
"В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год – год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского – будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога", - сказал Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тяжело больной старый человек с плохо подстриженными ногтями.
не сообщили, что учителя довели до сведения "гениального", что зарплаты учителей в "глубинке" не дотягивают до 15 000 рублей.
Зарплату не пообещал повысить ? Если нет, то не пошёл бы он лесом со своими поздравлениями.
Грустный праздник...
Раньше было: учитель воспитай ученика,
теперь сами учителя прогибаются под любого
Вот каким Путин был коммунистом, как он выполнил присягу офицера госбезопасности СССР, таким же лживым он предстает и в роли президента!