Клинические исследования вакцины против гриппа и COVID начнутся через год

В конце 2022 года Центр имени Гамалеи начнет проведение клинических исследований единой вакцины против гриппа и коронавируса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, в основу препарата легла гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно ведется разработка вакцины против различных штаммов коронавируса. 

Гинцбург пояснил, что технологическая платформа для создания такой гибридной вакцины есть. "Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — рассказал он.

Кроме Центра им. Гамалеи разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, в частности, "Вектор".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.10.2021, 15:55
    Гость: g

    тем временем..
    норвегия, швеция, финляндия, дания - ЗАПРЕТИЛИ колоть Генные Уколы "модерна" молодым людям, ссылаясь на тяжелые последствия для сердца(!), это молодым то..
    в реальности, все эти уколы Должны быть запрещены, вместе с Левыми которые это проталкивают - пострадавших и умерших Уже Больше чем якобы умерших от самого Говида.

  3. 07.10.2021, 14:07
    Гость: Ровно год назад

    поддавшись на истерику, сделал себе в один день две прививки. От гриппа и пневмококков. Десять дней больничного от побочки. Осельтамивир дважды мне очень помог за год....

  5. 07.10.2021, 12:44
    Гость: --

    У молодых мужчин, перенесших коронавирус, отмечается гибель спермы.

    Пока что непонятно, навсегда ли, как при свинке, или временно.

Все комментарии (13)
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