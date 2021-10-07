Клинические исследования вакцины против гриппа и COVID начнутся через год
В конце 2022 года Центр имени Гамалеи начнет проведение клинических исследований единой вакцины против гриппа и коронавируса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
По его словам, в основу препарата легла гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно ведется разработка вакцины против различных штаммов коронавируса.
Гинцбург пояснил, что технологическая платформа для создания такой гибридной вакцины есть. "Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — рассказал он.
Кроме Центра им. Гамалеи разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, в частности, "Вектор".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять? А что кололи,
тем временем..
норвегия, швеция, финляндия, дания - ЗАПРЕТИЛИ колоть Генные Уколы "модерна" молодым людям, ссылаясь на тяжелые последствия для сердца(!), это молодым то..
в реальности, все эти уколы Должны быть запрещены, вместе с Левыми которые это проталкивают - пострадавших и умерших Уже Больше чем якобы умерших от самого Говида.
поддавшись на истерику, сделал себе в один день две прививки. От гриппа и пневмококков. Десять дней больничного от побочки. Осельтамивир дважды мне очень помог за год....
Ими оказались перенёсшие спец операцию бывшие немолодые женщины в прошлом.
У молодых мужчин, перенесших коронавирус, отмечается гибель спермы.
Пока что непонятно, навсегда ли, как при свинке, или временно.