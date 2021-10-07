Клинические исследования вакцины против гриппа и COVID начнутся через год

08:35 7.10.2021

В конце 2022 года Центр имени Гамалеи начнет проведение клинических исследований единой вакцины против гриппа и коронавируса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, в основу препарата легла гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно ведется разработка вакцины против различных штаммов коронавируса.

Гинцбург пояснил, что технологическая платформа для создания такой гибридной вакцины есть. "Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — рассказал он.

Кроме Центра им. Гамалеи разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19 ведут и другие российские научные центры, в частности, "Вектор".