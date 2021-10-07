Зюганов заявил о возможности создании комиссии по анализу ДЭГ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что состоявшаяся 6 октября встреча с президентом Владимиром Путиным была конструктивной. По его словам, на встрече, в частности, обсуждалось создание комиссии по анализу применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«В целом беседа прошла очень конструктивно. Обсуждались все без исключения вопросы. Посмотрели итоги выборной кампании. Мы не признаем дистанционное и трехдневное голосование. Договорились, в принципе, сформировать комиссию, рассмотреть», - цитирует слова Зюганова «Интерфакс».
Также Зюганов рассказал, что КПРФ будет предлагать «рассмотреть это также на слушаниях с участием всех фракций».
Комментарии читателей Оставить комментарий
За взвешенный расклад.
Верхи ещё могут, а низы ещё терпят!
Но ещё не вечер!
Или не получается?
Зюганов сохранил компартию, не дал жуликам загнать её в подполье. Он делает всё правильно и в соответствии с мыслями ленинского гения.
Относительно якобы победы Зюганова на выборах 1996 г. недавно рассказал историк Спицын. Никто официально не объявлял о его победе. Наоборот, было сказано, что с большим перевесом победил Ельцин. Понятно, что избирательная кампания была несправедливой, а подсчёт голосов сфальсифицировали. Но что дал бы призыв к народу выйти на улицу? Во-первых, далеко не все, кто поддержал кандидата коммунистов, готовы были это сделать (то же самое - и сегодня). Во-вторых, такие действия были бы объявлены ельцинистами незаконными, и против протестующих начали бы применять жесткие меры, на которые эти "демократы" способны, что они продемонстрировали в октябре 1993 г. В-третьих, это могло быть основанием для запрета КПРФ и последующей расправы с коммунистами. Похоже, что провокаторам, которые говорят о предательстве Зюганова, именно это и хотелось бы.
Какая чушь.
До чего противно. Какой он мерзкий. Предатель.