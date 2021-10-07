Зюганов заявил о возможности создании комиссии по анализу ДЭГ

16:37 7.10.2021

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что состоявшаяся 6 октября встреча с президентом Владимиром Путиным была конструктивной. По его словам, на встрече, в частности, обсуждалось создание комиссии по анализу применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«В целом беседа прошла очень конструктивно. Обсуждались все без исключения вопросы. Посмотрели итоги выборной кампании. Мы не признаем дистанционное и трехдневное голосование. Договорились, в принципе, сформировать комиссию, рассмотреть», - цитирует слова Зюганова «Интерфакс».

Также Зюганов рассказал, что КПРФ будет предлагать «рассмотреть это также на слушаниях с участием всех фракций».