В Татарстане потерпел крушение самолет, 16 человек погибли

В Татарстане совершил жесткую посадку легкий двухмоторный самолет L-410 с парашютистами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС. По данным ведомства, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики.

"Предварительно на борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа", — сообщили в МЧС. Позже в ведомстве уточнили, что в самолете было 23 человека.

Шестнадцать человек погибли, семеро госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

В качестве основной причины крушения L-410 рассматривается отказ техники, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.

В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.10.2021, 16:05
    Гость: Вопрос

    Не знаю как у вас, а меня стойкое ощущение, что мне поакзывают многолетний мусор с авиасвалки, предварительно распиленный ...Очреденая криворукая имитация авиакатастрофы, а людей похители? Ведь россиянская власть периодически устраивает фальшивые авиакатастрофы. Вот несколько на вскиндку - в Ростове-на-Дону, Боинг Кагалым-Авиа над Синаем, с хором Александрова якобы в море у Сочи - все фейк. А вот куда дели людей - надо разбираться.

  3. 10.10.2021, 14:44
    Гость: Этой катастрофой

    заодно отвлекут Казанцев от "учений ВОЗ", которые у них начинаются завтра. Пока в Казани будет траур, ВОЗ будут отрабатывать навыки массового иглоукалывания в полквых условиях... Геноцид россиян продолжается, все способы хороши...

  4. 10.10.2021, 14:21
    Гость: Это другое

    В США, в штате Техас, самолет зацепился за столб во время взлета и рухнул посреди дороги.
    ---
    В США в субботу, 2 октября, во время взлета загорелся пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines

  5. 10.10.2021, 14:09
    Гость: Серый

    Жёсткая посадка, подтопление, хлопок, задымление, окуривание - отличный новый язык. Тогда смерть в результате авиакатастрофы, это приостановка жизнедеятельности в связи с жёсткой посадкой и последующим хлопком с задымлением.

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