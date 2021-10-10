В Татарстане потерпел крушение самолет, 16 человек погибли

11:08 10.10.2021

В Татарстане совершил жесткую посадку легкий двухмоторный самолет L-410 с парашютистами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС. По данным ведомства, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики.

"Предварительно на борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа", — сообщили в МЧС. Позже в ведомстве уточнили, что в самолете было 23 человека.

Шестнадцать человек погибли, семеро госпитализированы, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

В качестве основной причины крушения L-410 рассматривается отказ техники, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.

В сентябре такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.