Смерть на сцене: что обрушилось в Большом театре на артиста Евгения Кулеша

Смерть актера Евгения Кулеша во время оперы «Садко» в Большом театре – не случайность. Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. ВИДЕО

Так считает журналист Ирина Мишина, которая побывала на этом спектакле накануне.

Трагедия произошла в первом акте. Декорация в виде бревенчатого дома начала опускаться, когда на сцене было большое количество актеров. 37-летний Евгений Кулеш в это время выносил другую декорацию и должен был отойти вправо или влево, но сделал шаг назад. В это время начала опускаться декорация. По предварительным данным, вес упавшего "дома" около двух тонн. Он опускался с большой скоростью — около 1,5-2 метров в секунду. На видео, которое сняли зрители злополучного спектакля, заметно, как актер падает, а другой актер кричит: "Стоп! Стоп! Скорее Скорую, здесь кровь!".

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Эту нашумевшую неоднозначную постановку режиссера Дмитрия Чернякова я смотрела в Большом театре накануне. Постановка, прямо скажем, авангардная. Древнего героя былинного эпоса Садко режиссер представил в виде современного молодого человека в джинсах и свитере, который носится по сцене, как массовик-затейник. Действие происходит в разных "павильонах" Парка развлечений - так названы разные сцены: палаты, озеро Ильмень, морское царство и так далее. При этом в действии активно принимают участие рабочие в робах в надписью "Парк". Эти рабочие двигают по сцене декорации прямо во время действия, пролезают под ними на глазах у потрясенных зрителей. Меня, например, шокировал момент, когда рабочий по сцене, установив озеро Ильмень, встал на четвереньки и исчез в нем, поколыхав матерчатой водой.

То есть старый принцип театра, когда по окончании сцены опускался занавес и за ним происходила смена декораций, был отринут. Вся черновая работа происходила на глазах у зрителей. Думается, подобная обстановка неразберихи, хаотичного передвижения декораций и актеров, выставленная напоказ черновая работа тружеников сцены при смене декораций, и породила трагедию. Если бы декорации менялись строго по плану, без актеров, ничего подобного не случилось бы. Но ведь режиссер задумал "Парк развлечений", сделав актеров заложниками сложной, трудно управляемой техники.

Зачем нужно было это нововведение? Чтобы приблизить спектакль к реальности? Чтобы сделать зрителя соучастником работ декоратора и рабочего по сцене? Но ведь люди приходят в театр ради праздника, а не для созерцания чернового труда. Да и с техникой безопасности такой режиссерский ход идет абсолютно вразрез.

Декорации, из-за которых погиб актер. Фото: Mash

Кстати, многие идут на оперу "Садко" во многом из-за красочных необычных декораций, но режиссер решил показать зрителям вместо древнего Новгорода нечто иное. Креатив закончился трагедией…

Возникает естественный вопрос: кто отвечает в Большом театре за технику безопасности и за сами декорации?

Как считает известный сценограф Зиновий Марголин, крупный музыкальный театр — это в числе прочего производство. Но в какой-то момент у нас были разрушены не только производства по изготовлению ботинок, но и по изготовлению театральных декораций и костюмов. Хорошие мастерские, которые работают при театре, есть только у Мариинского театра, поэтому там не тратят бешеных денег на декорации. В Мариинке делают декорации сами. Но когда случается, что в месяц совпадают сразу три премьеры, тогда с кем-то договариваются на стороне, чтобы помогли. И за "героический труд" отдельно доплачивают. Но если декорации стоят выше восьми миллионов рублей, художественный руководитель начинает неодобрительно качать головой. В театре своя экономия, в том числе есть определенный бюджет на декорации. Могу предположить, что такой зрелищный спектакль, как "Садко", стал затратным: вспомним, сколько костюмов и декораций нужно хотя бы для сцены в морском царстве. Разумеется, на новгородских палатах можно было сэкономить. В результате сэкономили на человеческой жизни.

У Большого театра были свои знаменитые мастерские при СССР. Потом они стали чахнуть, люди начали из них уходить, а новые не пришли. Сейчас Большой построил грандиозный комплекс, самый крупный в Европе. Но люди-то ушли! А системы подготовки кадров нет. "Это самая большая проблема. Большой пока что сам почти никакие декорации делать не может. Вот “Бориса Годунова” для Лондона делали сами, у них там очень прилично пишут живопись, но жесткие декорации — не могут", - комментирует сценограф Зиновий Марголин.

Заказывали ли декорации для постановки "Садко" в сторонних мастерских или в мастерских Большого, неизвестно. Но тот факт, что их качество несовместимо со спектаклем – очевидно. Жаль, что для понимания этого необходимо было заплатить человеческой жизнью.