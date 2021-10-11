В Госдуме возмутились предложением ввести штрафы за отказ от вакцинации

19:51 11.10.2021

В Госдуме крайне отрицательно восприняли инициативу член-корреспондента РАН Александра Лукашева по введению ежемесячных штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.

В частности, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале написал: «Как говорила моя покойная матушка: «Дураков не сеют, не жнут, они сами растут».

«Мои подписчики предлагают обсудить встречное предложение для этого горе-вирусолога: смертность от ковида в РФ растет, а препарата для ЛЕЧЕНИЯ этот научный деятель и его коллеги изобрести не могут. Поэтому! Пока нет лекарства от короновируса - всех академиков от медицины в РАН - на МРОТ. А через три месяца - уже штраф. В месяц тысяч сто. Может тогда и лекарство быстро найдут», - добавил в следующем сообщении депутат.

Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») также задался вопросом, «как можно с таким неуважением относиться к людям и их правам?».

«Интересно, а сей Лукашев потом сам планирует отвечать за возможные последствия? И, главное, чем отвечать? Может, своей зарплатой, или здоровьем?» - написал парламентарий.

Отрицательную реакцию данная инициатива вызвала и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «такие меры нереальны в нашей стране». «Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Напомним, ранее Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а штраф за отказ прививаться, по мнению Лукашева, мог бы составить 5000 рублей ежемесячно.