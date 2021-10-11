В Госдуме возмутились предложением ввести штрафы за отказ от вакцинации
В Госдуме крайне отрицательно восприняли инициативу член-корреспондента РАН Александра Лукашева по введению ежемесячных штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.
В частности, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале написал: «Как говорила моя покойная матушка: «Дураков не сеют, не жнут, они сами растут».
«Мои подписчики предлагают обсудить встречное предложение для этого горе-вирусолога: смертность от ковида в РФ растет, а препарата для ЛЕЧЕНИЯ этот научный деятель и его коллеги изобрести не могут. Поэтому! Пока нет лекарства от короновируса - всех академиков от медицины в РАН - на МРОТ. А через три месяца - уже штраф. В месяц тысяч сто. Может тогда и лекарство быстро найдут», - добавил в следующем сообщении депутат.
Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») также задался вопросом, «как можно с таким неуважением относиться к людям и их правам?».
«Интересно, а сей Лукашев потом сам планирует отвечать за возможные последствия? И, главное, чем отвечать? Может, своей зарплатой, или здоровьем?» - написал парламентарий.
Отрицательную реакцию данная инициатива вызвала и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «такие меры нереальны в нашей стране». «Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин», - цитирует РИА Новости слова Пескова.
Напомним, ранее Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19. По его словам, лечение одного больного COVID-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей, а штраф за отказ прививаться, по мнению Лукашева, мог бы составить 5000 рублей ежемесячно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
проголосует "за".
Его зарплата - больше 200 тыс.
Контрольный выстрел хотят сделать
Предлагаюю СК РФ рассмотреть вопрос о привлечении Александра Лукашева к уголовной ответственности - явно госслужащий, деньги получает из бюджета - следователю - орден, оперативникам - медали
УК РФ Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица
Присвоение государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.
У меня со школьных лет был медотвод: сердечное заболевание, потом почечное. Потом был анафилактический шок от прививки от гриппа, которую меня ЗАСТАВИЛИ сделать под угрозой увольнения. Итог: 2 прививки - 2 анафилактических шока. Я восстанавливалась почти 17 лет. И сейчас меня опять заставляют делать прививку - от коронавируса. И никто не даёт гарантий. Мне 58 лет, гипертония, доброкачественное новообразование, сердечная недостаточность. Нормально?