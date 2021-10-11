Голикова предложила проверять школьников на употребление никотина
В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова. «Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — приводит цитату из протокола РБК. протоколе.
Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на злоупотребление служебным положением. Аууу Следственный комитет и Прокуратура! Ну где же вы?
Интересно, словосочетание "проработать вопрос" - имеет юридическую составляющую? Мадам "Арбидол" - Ваши дранные колготки видела вся страна. Вашего супруга - "слили" в ЕАС. Проработайте вопрос - кто в Правительстве курит, бухает и трахается около окон напротив Набережной им. Шевченко
Опять разрушаете детям их детство.
Ни выпить,ни покурить
ваших диких ,попахивающих старческим маразмом,идей,хватит! Или поднимайте медицину,которую вы угробили,или- марш на пенсию.