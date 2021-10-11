Голикова предложила проверять школьников на употребление никотина

21:28 11.10.2021

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова. «Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — приводит цитату из протокола РБК. протоколе.

Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.