Голикова предложила проверять школьников на употребление никотина

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова. «Минздраву проработать вопрос <...> о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера)», — приводит цитату из протокола РБК. протоколе.

Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции. По действующему законодательству, продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена. Но положения об аренде никотинсодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2021, 23:02
    Гость: Предлагаю проверить Голикову

    на злоупотребление служебным положением. Аууу Следственный комитет и Прокуратура! Ну где же вы?

  2. 11.10.2021, 22:36
    Гость: Жека

    Интересно, словосочетание "проработать вопрос" - имеет юридическую составляющую? Мадам "Арбидол" - Ваши дранные колготки видела вся страна. Вашего супруга - "слили" в ЕАС. Проработайте вопрос - кто в Правительстве курит, бухает и трахается около окон напротив Набережной им. Шевченко

  4. 11.10.2021, 22:00
    Гость: Голикова,хватит

    ваших диких ,попахивающих старческим маразмом,идей,хватит! Или поднимайте медицину,которую вы угробили,или- марш на пенсию.

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