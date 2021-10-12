Вместо пляжа - адский труд: москвичи отправились автостопом в Крым, а попали в рабство в Дагестане

13:15 12.10.2021

За 50 тысяч рублей продали пару дагестанским предпринимателям, которые заставили отрабатывать «долг» в теплицах

Романтический отдых на море в палатках, с купанием под звездным небом и встречей рассветов на берегу планировали жители Москвы Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова. И место выбрали подходящее - мыс Фиолент в Севастополе. Добираться решили автостопом.

Если б только знали молодые люди, насколько опасным окажется их путь к мечте. Вместо черноморского побережья москвичи оказались в Дагестане. И совсем не в качестве гостей.

Как рассказал подробности телеграм-каналу Mash Gor Петр, на трассе «Дон» остановился автобус, и водитель предложил подвести «голосующих» туристов до места. Ребята подумали: «Вот здорово! Подфартило!», наверняка, забыв и про бесплатный сыр, и про мошенников. Им бы задуматься, когда водитель вдруг заявил, что ему нужно сначала заехать в Ставрополь. Но нет, интуиция ничего не подсказала. «Смолчала» она и тогда, когда водитель предложил поработать на ферме. Пара отказалась и посчитала, что разговор исчерпан.А на рассвете Петр понял, что никакой это не Ставрополь, а Дагестан. То ли водитель уже не видел необходимости и дальше вводить в заблуждение пассажиров, то ли надоело врать, заявив, что пассажиров продали в рабство.

В Дербенте пару купил за 50 тысяч рублей местный «барин» (как назвал его Петр) Ямудин Ахмедов. Распределили новых рабов в село Новая Мака для работы в теплицах. Москвичам заявили, что те обязаны отработать «долг». Вот и пришлось с раннего утра и до позднего вечера вкалывать в теплицах. На ночь рабов запирали в непригодном для жилья помещении. Только в октябре Петр случайно обнаружил люк под грудой мусора, через него и удалось вылезти наружу и бежать.

Ребята вернулись в Москву и решили, что дело так не оставят, за этот кошмар, который с ними приключился, должны ответить и водитель, и предприниматель. К ответу должны быть призваны и сотрудники правоохранительных органов Дагестана, поскольку заявление в полицию, которое написала молодежь, осталось без ответа.

К сожалению, тема трудового, да и сексуального рабства остается актуальной в России. К примеру, в январе 2021 года "Блокнот Ставрополь" вместе с активистами движения "Альтернатива" даже принимал участие в освобождении одного такого раба - Максима Г. Его разыскивала сестра, которой Максим сказал, что поехал на заработки. Несколько месяцев мужчина и еще 20 человек трудились в теплицах в Ростовской области за копейки, которые уходили на еду и сигареты.

В феврале москвичу Александру Скворцову чудом удалось сбежать из Дагестана, куда его тоже, как Петра и Олю, продали в рабство на кирпичный завод. Мужчине повезло встретить жителя Дагестана, который помог ему бежать.

А вот жителю Ставрополя 45-летнему Дмитрию Бурцеву пришлось ползти двое суток по астраханской трассе со сломанным тазом в мартовский холод. Кошмар - так называл свою работу на ферме у некоего Магомеда в Калмыкии Дмитрий. В Калмыкию ставрополец поехал не за длинным рублем, просто хотел заработать. Знакомый рассказал, что есть работа пастуха с достойным заработком, вот и согласился. А на месте хозяин отобрал паспорт, телефон и отправил работать бесплатно. В случае неповиновения хозяин нещадно бил, держал впроголодь. Дважды Дмитрий пытался бежать, но ловили и избивали до полусмерти. В третий раз снова догнали, но хозяин просто переехал на автомобиле раба и бросил умирать на обочине. Только на третий день ползущего по дороге мужчину пожалел какой-то водитель и вызвал скорую.

Как бы это ни было грустно, но многие эксперты сходятся во мнении, что вряд ли рабовладельцы будут привлечены к ответственности. Как правило, у них есть покровители, которые постараются замять дело.

Автор: Ирада Гусейнова