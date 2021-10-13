Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская указом президента РФ Владимира Путина назначена послом России в Кабо-Верде, сообщается на сайте правовой информации.

О том, что Поклонская может занять этот пост сообщалось в конце августа. Отмечалось, что все документы для ее назначения готовы. Послов в России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. Она отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции "Единой России" тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах ХХ века.

Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек. С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 15:56
    Гость: ник

    Вот это ссылка.Там максимум выдерживают 2 года и многие умирают от тропической малярии.Это колония англичан и они посылали своих людей туда максимум на 2 года.Кто то выдерживал,а многие отправлялись в рай через полгода.Остается пожелать удачи Наталье,которая одна из немногих честных людей не может поступать против своей совести.

  2. 13.10.2021, 15:38
    Гость: Ей еще повезло

    Мужики конкурентов в юбке не любят и боятся. Могли бы и как известную Юльку Тимошенко в места не столь отдаленные "на поправку здоровья".

  4. 13.10.2021, 15:20
    Гость: g

    можно лишь пожелать удачи.
    она Свой вклад сделала и многим пожертвовала и рискнула.
    для бабы.. уже очень много.
    она по факту, один в думе рф воин была.
    и что, народ как был так и остался равнодушен к своей собственной судьбе.
    нехай отдохнет от Фашизма на далеких островах.

  5. 13.10.2021, 15:19
    Гость: Повезло!

    Обожаю наш народ! Когда кто-то ("только не я", разумеется) по-взрослому рискует головой, а после уже своим перечит, "нарушая фракционную дисциплину" - это для нашего обывателя, типа, само собой (а там мужики клали в штаны сплошь и рядом). А когда всë это как-то воздалось, тут уж наша неусыпная завистливость раззудит плечо, так раззудит!

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