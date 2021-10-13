Поклонская стала российским послом в Кабо-Верде

12:15 13.10.2021

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская указом президента РФ Владимира Путина назначена послом России в Кабо-Верде, сообщается на сайте правовой информации.

О том, что Поклонская может занять этот пост сообщалось в конце августа. Отмечалось, что все документы для ее назначения готовы. Послов в России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. Она отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции "Единой России" тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах ХХ века.

Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек. С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.