Наталья Поклонская может стать послом в Кабо-Верде

09:25 27.08.2021

Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме.

Отмечается, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом будет рассмотрен в ближайшее время, документы на нее уже готовы.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах ХХ века.

Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек. С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.

Послов в России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

В конце мая Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой.