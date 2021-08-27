Наталья Поклонская может стать послом в Кабо-Верде

Кандидатура зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме.

Отмечается, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом будет рассмотрен в ближайшее время, документы на нее уже готовы. 

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса) - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах ХХ века.

Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек. С 2018 года послом России в Кабо-Верде является 68-летний Владимир Соколенко.

Послов в России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. 

В конце мая Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.08.2021, 18:01
    Гость: Анна

    Либералы заплакали,их либералку в Кабо-Верде ссылают .Молодцы! Правильно,эту либералку.

  4. 27.08.2021, 17:55
    Гость: Гость

    Довыступалась девочка.. политика грязное дело. Пусть отдохнёт на берегу океана, позагорает пару лет. Все для здоровья полезнее)))

  5. 27.08.2021, 17:36
    Гость: Шило

    С чего серьезного надо начинать! Наверно, сильно разухабилась, как говориться, надо остудиться, в Африке.

Все комментарии (48)
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