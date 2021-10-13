Стрелок, устроивший стрельбу рядом с московской школой, задержан

Задержан молодой человек, который устроил стрельбу у московской школы №1260. Оружие оказалось страйкбольным. Подросток живет в 500 метрах от лицея, сообщает Телеграм-канал 112.

Официально эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", - цитирует завление пресс-службы ТАСС.

Фото: Телеграм-канал 112

Ранее сегодня сообщалось, что очевидцы позвонили в МВД и сообщили, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме возле школы недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте в Москве.

После сообщений о стрелке, учителя и ученики школы №1260 забаррикадировались в кабинетах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 20:41
    Гость: stalker

    Меня особенно смешит фраза о том, что в результате инцидента пострадавших нет. А должны быть ? С чего бы, если оружие страйкбольное ?

  2. 13.10.2021, 20:16
    Гость: Российский

    Уверяю вас на Новый Год ничего такого не будет (народ гуляет), не считая случаев взрыва этих самых петард в руках у двух-трех перебравших горячительного.

  3. 13.10.2021, 20:14
    Гость: Российский

    Парень захотел представить себя эдаким "Рембо", захотелось острых "очучений"? - он их получит. Сколько ещё у нас страйкобольнЫх с оружием ходят?

  4. 13.10.2021, 18:51
    Гость: Это другое

    13 января 2006 года Кристофер Пенли, 15-летний студент со страйкбольным пистолетом, выкрашенным полностью в черный цвет, был убит членом команды SWAT в средней школе Милви в Лонгвуде, Флорида22 октября 2013 года 13-летний Энди Лопес был застрелен заместителем шерифа округа Сонома Эриком Гелхаусом. Лопес гулял с другими детьми и нёс страйкбольный автомат, который был разработан, чтобы напоминать автомат АК-47. Гельхаус открыл огонь, убив Лопеса семью выстрелами5 августа 2014 года Джон Кроуфорд, обращаясь с пистолетом BB в магазине Walmart недалеко от Дейтона, штат Огайо, был застрелен полицией Биверкрика.22 ноября 2014 года в Кливленде, штат Огайо, полицией был застрелен 12-летний мальчик Тамир Райс с пистолетом для страйкбола. После того, как звонивший в службу экстренной помощи сообщил о несовершеннолетнем мужчине с «вероятно фальшивым» пистолетом на детской площадке, на место происшествия прибыла полиция, но диспетчер не сказал, что пистолет мог быть фальшивым. Полиция сообщила, что они попросили мальчика показать руки, но вместо этого он потянулся за пояс. Полиция застрелила его в течение двух секунд после прибытия на место происшествия. Позже полиция сообщила, что оранжевый наконечник, указывающий на то, что пистолет был игрушечным, был удалён

  5. 13.10.2021, 18:51
    Гость: Это другое. Окончание

    25 ноября 2014 года полиция Ванкувера, штат Вашингтон, прибыла на место домашнего спора и обнаружила 31-летнего Себастьяна Т. Левандовски со страйкбольной копией AR-15. Когда он отказался положить копию оружия, офицеры открыли огонь по Левандовски. Он умер на месте происшествия

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