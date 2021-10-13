Стрелок, устроивший стрельбу рядом с московской школой, задержан

16:59 13.10.2021

Задержан молодой человек, который устроил стрельбу у московской школы №1260. Оружие оказалось страйкбольным. Подросток живет в 500 метрах от лицея, сообщает Телеграм-канал 112.

Официально эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", - цитирует завление пресс-службы ТАСС.

Фото: Телеграм-канал 112

Ранее сегодня сообщалось, что очевидцы позвонили в МВД и сообщили, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме возле школы недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте в Москве.

После сообщений о стрелке, учителя и ученики школы №1260 забаррикадировались в кабинетах.