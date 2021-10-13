СМИ сообщили о стрельбе у школы в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе, которая, по словам очевидцев, произошла недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

По предварительным данным, очевидцы позвонили в МВД и сообщили, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В московском управлении МВД подтвердили, что получили данное сообщение. «Информация проверяется», - сказали в ведомстве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2021, 16:44
    Гость: Старый

    Путинская "стабильность" сорвалась с цепи. Теперь все будет стабильно хреново.

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