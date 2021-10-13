СМИ сообщили о стрельбе у школы в Москве

16:05 13.10.2021

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе, которая, по словам очевидцев, произошла недалеко от дома 62 на Ленинском проспекте.

По предварительным данным, очевидцы позвонили в МВД и сообщили, что слышали хлопки, а также видели некоего мужчину в камуфляжной форме, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В московском управлении МВД подтвердили, что получили данное сообщение. «Информация проверяется», - сказали в ведомстве.