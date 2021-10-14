Путин не решил, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году
Президент России Владимир Путин пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Так он ответил на вопрос журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после окончания пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".
Путин отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, но "никаких решений на этот счет пока не принято". Путин подчеркнул, что до выборов еще далеко и сейчас разговоры на эту тему "дестабилизируют ситуацию", которая "должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее".
На вопрос о возможном преемнике Путин предпочел не отвечать.
"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ", - сказал глава государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А доживет ли обнуленыш до следующих выборов? Ведь в России небольшой процент мужиков проживших 70 лет и больше.Да и маразм с возрастом крепчает.
Кокетничает.
Капризничает. Прямо как царь Александр 1. Ждёт, когда прозвучит историческая фраза -"Перестаньте мальчишествовать. Идите царствовать".
Так по-русски говорили раньше, вот у Вас "Даже если рубль и падает по отношению...", а теперь нужно говорить по-российски - Даже если рубль и растёт отрицательно по отношению... Теперь в ходу неологизм - "отрицательный рост" вместо правильного слова "падение", увы. Сначала было смешно, а теперь стало не до смеха.
Пандемия в РФ растет и ширится, мы превысили показатели смертности США тех времен, когда злорадство нашей власти над амерами по этому поводу стало недопустимым по меркам человеческой морали.
США переломили ситуацию кардинально, у нас день ото дня все хуже. Почему так мы же как никак вакцинируемся и должен же быть какой то положительный результат?
По моему , об этом в РФ молчок, все дело если не во всем, то очень во многом в некачественной нашей вакцине. Не даром ее не признают на Западе, и все мы свидетели множественных случаев болезни после вакцинации.
Думается пандемия не закончится к перевыборам президента, а в такой момент гарант не смеет оставлять свой народ один на один с пандемией. Да еще с Америкой, НАТО и его тихоокеанским аналогом в момент, когда наш самый лучший друг Китай станет возвращать в свое лоно аналог нашего Крыма свой остров с капиталистическим укладом.
Уверен, что президент не предаст свой народ и возглавит победу народа. Да и эрэфскую вакцину нельзя осиротить, она хоть и не оправдала радужных ожиданий ста млрдов капусты, но все же капает с нее мало по малу.
В таких вот условиях за три года заранее можно и не торопиться с официальными заявлениями , но непременно нужно в корне душить любые попытки поднимать вопрос о приемнике.
Мама, не горюй!