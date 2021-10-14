Путин не решил, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году

08:15 14.10.2021

Президент России Владимир Путин пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Так он ответил на вопрос журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после окончания пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя".

Путин отметил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на новый срок, но "никаких решений на этот счет пока не принято". Путин подчеркнул, что до выборов еще далеко и сейчас разговоры на эту тему "дестабилизируют ситуацию", которая "должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее".

На вопрос о возможном преемнике Путин предпочел не отвечать.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ", - сказал глава государства.