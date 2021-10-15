Минюст внес в список иноагентов «Росбалт» и Republic

Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство юстиции расширило реестр СМИ — иностранных агентов.

В список включили АО «РС-Балт», юрлицо агентства «Росбалт» и ООО «Москоу диджитал медиа», юрлицо Republic. Компания полностью принадлежит Наталье Синдеевой — совладелице и гендиректору телеканала «Дождь» (также признан иноагентом).

В своем Telegram-канале главный редактор Republic Колезев заявил, что «разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков».

Количество посетителей официального сайта «Росбалт» в сентябре 2021 года, по данным SimilarWeb, составило 7,83 млн. Аналогичный показатель Republic — 737,42 тыс., отмечает РБК.

По состоянию на 15 октября в реестр включены 88 СМИ-иноагентов и физлиц.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.10.2021, 07:40
    Гость: Старый

    Ага, ..., банить RT в европах и США - это демократия, а тут другое (с), правда, буратино?

  3. 16.10.2021, 06:45
    Гость: Иван Иванов

    ОО.. Даа! :) Не удивлюсь если «Росбалт» получает какие то деньги от Сороса, как «этнически близкие»

  4. 16.10.2021, 05:46
    Гость: Штурман

    Все верно. Не закрыли же,а могли и закрыть.
    Я уже более трех лет жду когда в этот список внесут р\с "Эхо Москвы" так как тогда сам гарант возмутился тем что ее сотрудники регулярно обливают президента грязью и все сходит им с рук. При этом фирма финансируется из бюджета через Газпрем.медиа,а ее работники очень любят Израиль.

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