Минюст внес в список иноагентов «Росбалт» и Republic

21:27 15.10.2021

Министерство юстиции расширило реестр СМИ — иностранных агентов.

В список включили АО «РС-Балт», юрлицо агентства «Росбалт» и ООО «Москоу диджитал медиа», юрлицо Republic. Компания полностью принадлежит Наталье Синдеевой — совладелице и гендиректору телеканала «Дождь» (также признан иноагентом).

В своем Telegram-канале главный редактор Republic Колезев заявил, что «разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков».

Количество посетителей официального сайта «Росбалт» в сентябре 2021 года, по данным SimilarWeb, составило 7,83 млн. Аналогичный показатель Republic — 737,42 тыс., отмечает РБК.

По состоянию на 15 октября в реестр включены 88 СМИ-иноагентов и физлиц.