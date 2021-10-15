Россия попала в список самых неблагополучных стран бывшего СССР

Взятка - это уже приычно, от нее не самое большое зло, так мелоч по сравнению с другим. Самое страшное зло приносят предатели, которые узрпировали власть в Россиюи и превратили ее в свою барскую вотчину, в свою собстенность. Они не подчиняются ни каким законам, даже Конституции