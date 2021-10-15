Россия попала в список самых неблагополучных стран бывшего СССР

Международная неправительственная организация Global Initiative against Transnational Organized Crime (GITOC) опубликовала глобальный индекс организованной преступности, в котором Россия заняла 32-е место из 193 государств. Украина в данном рейтинге находится на 34-м месте.

Это худшие показатели среди стран бывшего СССР, отмечает «Росбалт»

Возглавляют рейтинг такие страны, как Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.


Изображение с сайта ocindex.net

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2021, 08:52
    Гость: Vtl

    Этот список для слабоумных. Если оценить порядок расположения стран то вообще белиберда полная получается. Больше и комментировать то нечего.

  3. 16.10.2021, 08:24
    Гость: Евгений В

    Взятка - это уже приычно, от нее не самое большое зло, так мелоч по сравнению с другим. Самое страшное зло приносят предатели, которые узрпировали власть в Россиюи и превратили ее в свою барскую вотчину, в свою собстенность. Они не подчиняются ни каким законам, даже Конституции

  5. 16.10.2021, 07:39
    Гость: Старый

    А газ у этого неблагополучия с руками отрываете... И прёте сюда составами на работу из благоухающих (дерьмом) развитый стран бывшего СССР. В очередной раз спрашиваю: кого вы лечите, чудики? А бандиты стоят у власти практически во всех государствах мира.

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