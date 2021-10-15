Россия попала в список самых неблагополучных стран бывшего СССР
Международная неправительственная организация Global Initiative against Transnational Organized Crime (GITOC) опубликовала глобальный индекс организованной преступности, в котором Россия заняла 32-е место из 193 государств. Украина в данном рейтинге находится на 34-м месте.
Это худшие показатели среди стран бывшего СССР, отмечает «Росбалт»
Возглавляют рейтинг такие страны, как Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР и Гондурас.
Изображение с сайта ocindex.net
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот список для слабоумных. Если оценить порядок расположения стран то вообще белиберда полная получается. Больше и комментировать то нечего.
Некчемность процветает
Взятка - это уже приычно, от нее не самое большое зло, так мелоч по сравнению с другим. Самое страшное зло приносят предатели, которые узрпировали власть в Россиюи и превратили ее в свою барскую вотчину, в свою собстенность. Они не подчиняются ни каким законам, даже Конституции
Кто-то верит этим рейтингам? Еще и обсуждают. Странные (мягко сказано) люди
А газ у этого неблагополучия с руками отрываете... И прёте сюда составами на работу из благоухающих (дерьмом) развитый стран бывшего СССР. В очередной раз спрашиваю: кого вы лечите, чудики? А бандиты стоят у власти практически во всех государствах мира.