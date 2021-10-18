Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом

Фото с сайта facebook.com

Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом. Об этом сегодня заявил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении на сайте компании.

Таким образом, давление в трубах газопровода достаточное для начала транспортировки газа, проект готов к работе. Пусконаладочные работы на второй нитке все еще ведутся, добавили в сообщении.

«Северный поток – 2» начал заполняться газом в начале октября 2021 года. Но, чтобы начать поставки, Nord Stream 2 AG все еще нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны 2022 года. Президент РФ Владимир Путин говорил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы уменьшить напряженность на газовом рынке, но «Газпрому» не разрешают к этому приступить.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.10.2021, 20:14
    Гость: Шо? "Врахи сожгли родную хаАату"?

    Все кто имеет природные ресурсы - тот ими и торгует когда есть конъюнкрура. Вот США сейчас свой газ СПГ продают в Азию оставив ЕС без газа и всё ОК. А ты "мать" продали, "отца" в кандалы заковали... Врать то хватит!

  3. 18.10.2021, 20:09
    Гость: Не обрыдло муть писать?

    Вот США сейчас свой газ СПГ продают в Азию и зарабатывает дикие бабки! Плохо? Да? Плохо тебе?

    "если Кали украл корову, то это хорошо, а если у Кали украли корову - это плохо".

  4. 18.10.2021, 19:46
    Гость: Европеец

    Иваныч ! Привет.
    Спешу поделиться интересной новинкой. После 16 летнего перерыва Элтон Джон выпустил монтаж из своих 2 песен вместе с певицей Dua Lipa. Ожидал что-то не то, а получилась свежая интересная вещь.

  5. 18.10.2021, 18:11
    Гость: Иван Иваныч

    Бантустан у вас. А Россия высокоразвитая страна. Ибо торгует АЭС и двигателями для ракет.

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