Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом
Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом. Об этом сегодня заявил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.
«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении на сайте компании.
Таким образом, давление в трубах газопровода достаточное для начала транспортировки газа, проект готов к работе. Пусконаладочные работы на второй нитке все еще ведутся, добавили в сообщении.
«Северный поток – 2» начал заполняться газом в начале октября 2021 года. Но, чтобы начать поставки, Nord Stream 2 AG все еще нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны 2022 года. Президент РФ Владимир Путин говорил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы уменьшить напряженность на газовом рынке, но «Газпрому» не разрешают к этому приступить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прививка тебе тяжело далась!
Все кто имеет природные ресурсы - тот ими и торгует когда есть конъюнкрура. Вот США сейчас свой газ СПГ продают в Азию оставив ЕС без газа и всё ОК. А ты "мать" продали, "отца" в кандалы заковали... Врать то хватит!
Вот США сейчас свой газ СПГ продают в Азию и зарабатывает дикие бабки! Плохо? Да? Плохо тебе?
"если Кали украл корову, то это хорошо, а если у Кали украли корову - это плохо".
Иваныч ! Привет.
Спешу поделиться интересной новинкой. После 16 летнего перерыва Элтон Джон выпустил монтаж из своих 2 песен вместе с певицей Dua Lipa. Ожидал что-то не то, а получилась свежая интересная вещь.
Бантустан у вас. А Россия высокоразвитая страна. Ибо торгует АЭС и двигателями для ракет.