Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили техническим газом

11:37 18.10.2021

Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом. Об этом сегодня заявил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — говорится в сообщении на сайте компании.

Таким образом, давление в трубах газопровода достаточное для начала транспортировки газа, проект готов к работе. Пусконаладочные работы на второй нитке все еще ведутся, добавили в сообщении.

«Северный поток – 2» начал заполняться газом в начале октября 2021 года. Но, чтобы начать поставки, Nord Stream 2 AG все еще нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны 2022 года. Президент РФ Владимир Путин говорил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы уменьшить напряженность на газовом рынке, но «Газпрому» не разрешают к этому приступить.