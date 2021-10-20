Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии

Замечаю, что Навального всяко пытаются замарать, ведь он как бельмо в глазу для высокопоставленных воров России. Они хором говорят, что Навальный преступник, а в чем его преступление - не говорят. То, что он несколько раз не отметился в комендатуре, это мелочь, по сравнению с тем, что он показал наворованное у чиновников и депутатов, но власти соринку найдут в глазу у Навального (а если сильно копать под человека, то соринку то найти можно у любого - "главное чтоб человек был, а статья всегда найдется"), а бревно в своем глазу не видят. Им бы нужно создать комиссию по проверке материалов о коррупции и воровстве высокопоставленных воришек, и если материалы не подтвердятся, то судить Навального за клевету, а если подтвердятся, а я уверен, что подтвердятся, то уже судить чиновников, а Навального наградить и сделать министром ведомства по борьбе с коррупцией и воровством высокопоставленных врагов народа. Все просто и законно по этой схеме, но почему то эту схему с визгом и криком наши черти - проворовавшиеся чинуши отвергают - они уже давно стали "ворами в законе", т.е. ворами, которые сами под себя пишут законы. А жить по таким законам - это жить по понятиям.