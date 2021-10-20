Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии

Зал заседаний Европарламента

Алексей Навальный стал обладателем премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Такое решение было принято Европейским парламентом, сообщает ТАСС.

Премия вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару». Лауреат получает диплом, а также чек на 50 тысяч евро.

Данная премия была учреждена Европарламентом в 1988 году. Свое название она получила в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 00:54
    Гость: Пенсионер

    Замечаю, что Навального всяко пытаются замарать, ведь он как бельмо в глазу для высокопоставленных воров России. Они хором говорят, что Навальный преступник, а в чем его преступление - не говорят. То, что он несколько раз не отметился в комендатуре, это мелочь, по сравнению с тем, что он показал наворованное у чиновников и депутатов, но власти соринку найдут в глазу у Навального (а если сильно копать под человека, то соринку то найти можно у любого - "главное чтоб человек был, а статья всегда найдется"), а бревно в своем глазу не видят. Им бы нужно создать комиссию по проверке материалов о коррупции и воровстве высокопоставленных воришек, и если материалы не подтвердятся, то судить Навального за клевету, а если подтвердятся, а я уверен, что подтвердятся, то уже судить чиновников, а Навального наградить и сделать министром ведомства по борьбе с коррупцией и воровством высокопоставленных врагов народа. Все просто и законно по этой схеме, но почему то эту схему с визгом и криком наши черти - проворовавшиеся чинуши отвергают - они уже давно стали "ворами в законе", т.е. ворами, которые сами под себя пишут законы. А жить по таким законам - это жить по понятиям.

  2. 21.10.2021, 00:42
    Гость: За свободу хамства

    Когда человек откровенно работает на несколько иностранных разведок и озвучивает исключительно то, что ему даёт озвучивать западное разведсообщество... этот тип называется... (нет, не Иудушкой Навальным) а "лауреатом премии за свободу мысли" :) Офигенная такая свобода - озвучивать то, что тебе поручили озвучить :)))
    Впрочем... Навальный иногда отдельные "мысли" формулирует и озвучивает сам. Это получается отборным хамством и мерзостью. Например "дед-пердед" в адрес пожилого заслуженного уважаемого ветерана войны... Вот тут - подлинная "свобода мысли", а главное - интеллектуальный и моральный уровень ЛИЧНО САМОГО Навального...

  4. 21.10.2021, 00:15
    Гость: НХ

    Наивный Сахаров внимал рассказам жены о недостатках и "подавлении свободомыслия" в его стране и стал из советского учёного предателем, способствовавшим разрушению СССР. Навального подготовили в Йельском университете, чтобы он провернул такую же аферу в РФ. Для этого он эксплуатирует реальные мерзости
    действующей власти, но не собирается затрагиватьь её социальную основу - воров и мошенников, ставших в 90-е толстосумами.
    Однако разрушение в угоду Западу России навсегда покончит с существованием русской цивилизации и продолжением русского народа в истории. Все, кто этому хочет способствовать, враги русского народа. И относится к ним надо как к врагам.

  5. 20.10.2021, 23:57
    Гость: Куратор

    Сидел бы сейчас в Германии, пил бы пиво с сосисками. А нет вернулся зону топтать. Вот премию на сухари и подбросили.

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