За год в результате преступлений погибли почти 18 тысяч россиян

09:10 20.10.2021

Почти 18 тысяч человек в России погибли в результате преступлений с января по сентябрь 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно данным ведомства, в результате преступных посягательств погибли 17,7 тысяч человек, 24,7 тыс человек получили тяжкий вред здоровью.

"На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 68% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (16,8 тыс. человек)", - конкретизирует ведомство, отмечая, что 4 преступления из 5 регистрируются в городах и поселках городского типа (1,2 млн), пятая часть - в сельской местности. При этом в селе зарегистрировано на 4,8% (283,7 тыс) преступлений меньше, чем в период с января по сентябрь 2020 года.

Всего же с начала года в России зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 51.