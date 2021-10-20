За год в результате преступлений погибли почти 18 тысяч россиян
Почти 18 тысяч человек в России погибли в результате преступлений с января по сентябрь 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Согласно данным ведомства, в результате преступных посягательств погибли 17,7 тысяч человек, 24,7 тыс человек получили тяжкий вред здоровью.
"На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 68% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (16,8 тыс. человек)", - конкретизирует ведомство, отмечая, что 4 преступления из 5 регистрируются в городах и поселках городского типа (1,2 млн), пятая часть - в сельской местности. При этом в селе зарегистрировано на 4,8% (283,7 тыс) преступлений меньше, чем в период с января по сентябрь 2020 года.
Всего же с начала года в России зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 51.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Hе учтены смерти в тюрмах, колониях, армии - да и вообще верить оф. цифрам - себя не уважать. Можно смело умножать на фактор 1,5, если не больше.
Известная традиция ещё со времён СССР - сор из избы не выносить.
А в Германии за ТОТ ЖЕ ПЕРИОД - 2200 человек. С учётом всех манипуляций.
Они были не привиты. Не? У нас сейчас мрут и гибнут только от Ковидлы.
Интересно, а какой вклад в создание этих печальных цифр вносят мигранты из Средней Азии и региона республик Кавказа и Закавказья?
Во-первых нужно срочно менять УК РФ с ужесточением и пересмотром всех тяжелых статей(убрать фразы"вплоть до...", "от и до").Нужна конкретика и точка. Такие фразы, это лазейка для адвокатов и т.д.
Во-вторых нужно немедленно вводить смертную казнь.
В-третьих нужно менять министра внутренних дел и делать большую чистку в самом министерстве.И никак иначе.Если этого не делать,то и дальше будет то же самое или еще хуже.
В истории уже был случай, когда народ пытался побороть привнесённые вирусы просто переболев и выработав естественный иммунитет. Это инки и майя Южной Америки. Они вымерли. Россиянам никакой преступности не нужно для вымирания.