За год в результате преступлений погибли почти 18 тысяч россиян

Почти 18 тысяч человек в России погибли в результате преступлений с января по сентябрь 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно данным ведомства, в результате преступных посягательств погибли 17,7 тысяч человек, 24,7 тыс человек получили тяжкий вред здоровью. 

"На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 68% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (16,8 тыс. человек)", - конкретизирует ведомство, отмечая, что 4 преступления из 5 регистрируются в городах и поселках городского типа (1,2 млн), пятая часть - в сельской местности. При этом в селе зарегистрировано на 4,8% (283,7 тыс) преступлений меньше, чем в период с января по сентябрь 2020 года.

Всего же с начала года в России зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 51.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 10:32
    Гость: Серый

    Hе учтены смерти в тюрмах, колониях, армии - да и вообще верить оф. цифрам - себя не уважать. Можно смело умножать на фактор 1,5, если не больше.
    Известная традиция ещё со времён СССР - сор из избы не выносить.

    А в Германии за ТОТ ЖЕ ПЕРИОД - 2200 человек. С учётом всех манипуляций.

  3. 20.10.2021, 10:10
    Гость: Сократ

    Интересно, а какой вклад в создание этих печальных цифр вносят мигранты из Средней Азии и региона республик Кавказа и Закавказья?

  4. 20.10.2021, 09:52
    Гость: В2831

    Во-первых нужно срочно менять УК РФ с ужесточением и пересмотром всех тяжелых статей(убрать фразы"вплоть до...", "от и до").Нужна конкретика и точка. Такие фразы, это лазейка для адвокатов и т.д.
    Во-вторых нужно немедленно вводить смертную казнь.
    В-третьих нужно менять министра внутренних дел и делать большую чистку в самом министерстве.И никак иначе.Если этого не делать,то и дальше будет то же самое или еще хуже.

  5. 20.10.2021, 09:36
    Гость: Историк

    В истории уже был случай, когда народ пытался побороть привнесённые вирусы просто переболев и выработав естественный иммунитет. Это инки и майя Южной Америки. Они вымерли. Россиянам никакой преступности не нужно для вымирания.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Зеленский – ничто, Россия – глобальный игрок, а от США конструктива ждать не стоит: ощущения от визита Нуланд в Москву
Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия
Краповый берет
«Сейчас драка будет». Что известно о конфликте в учебном центре спецназа
Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта
Избранное
Самый знаменитый горный курорт Индии
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)
Филатовская больница: сорок лет на страже здоровья москвичей
«Временные правила» 1899 года: Беспрецедентная карательная мера - из студентов – в солдаты
Латвия срывает чемпионат мира по хоккею
«Власть пытается затыкать дыры тем, чем придется»: почему уборщица победила на выборах
Месть Марата Хуснуллина
«И все побежали опять напяливать намордники до самых бровей»
Бремя белого человека. Эффект Трампа