В Москве могут появиться «COVID-патрули»

За то, чтобы они держались подальше от торговых центров и от потенциальных покупателей тоже!

Это прекрасный способ сохранить хоть какую-то прибыль. Много рестораны получили от бесовских кодов? Подсчитали - прослезились!

Ни для кого не секрет, что в такой обстановке, когда к покупателям вяжутся держиморды, нагло нарушающие закон под выдуманным предлогом несуществующего вируса, никем и нигде не выделенного и ничем не отличающегося от других вирусов простуды и ОРВИ, удовольствие от покупок будет испорчено. А значит покупатели будут обходить такие ТЦ за версту. Никакого смысла - ни медицинского, ни экономического в этих патрулях нет! Только желание мэра выслужиться перед хозяевами из Лондона, демпартией США и братьями, любителями каменных дел, показав, как он издевается над москвичами, продвигая "Новый мировой порядок", предложенный помешанными на контроле фашистами по лекалам английских мальтузианцев-изврашенцах, типа Хаксли, сочнявших свои больные фантазии под воздействием ЛСД и других наркотиков.

Непонятно только, при чем тут здоровые, физически и психически граждане России? И почему абсурдные западные бредни навязываются в России гражданам местными властями?

Может, господа, вы не на тех лошадок поставили? Ведь в мире есть и здоровые силы! Но поповым и собяниным это невдомек, они до хрипоты требуют глумления не только над гражданами, но и над здравым смыслом. И вводят вздорные лох-дауны, хотя известно, что от выборов "вирус" сразу исчезает!