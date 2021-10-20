В Москве могут появиться «COVID-патрули»
Крупнейшие московские торговые центры предложили властям столицы профинансировать организацию COVID-патрулей, которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.
«Одно из предложений (...) было также, что крупнейшие центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу», - заявил Шакиров в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).
По словам Шакирова, патрули будут отслеживать соблюдение социальной дистанции и масочного режима, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее мэрия Москвы обязала торговые центры подключить до 20 октября камеры к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.
Комментарии читателей Оставить комментарий
За то, чтобы они держались подальше от торговых центров и от потенциальных покупателей тоже!
Это прекрасный способ сохранить хоть какую-то прибыль. Много рестораны получили от бесовских кодов? Подсчитали - прослезились!
Ни для кого не секрет, что в такой обстановке, когда к покупателям вяжутся держиморды, нагло нарушающие закон под выдуманным предлогом несуществующего вируса, никем и нигде не выделенного и ничем не отличающегося от других вирусов простуды и ОРВИ, удовольствие от покупок будет испорчено. А значит покупатели будут обходить такие ТЦ за версту. Никакого смысла - ни медицинского, ни экономического в этих патрулях нет! Только желание мэра выслужиться перед хозяевами из Лондона, демпартией США и братьями, любителями каменных дел, показав, как он издевается над москвичами, продвигая "Новый мировой порядок", предложенный помешанными на контроле фашистами по лекалам английских мальтузианцев-изврашенцах, типа Хаксли, сочнявших свои больные фантазии под воздействием ЛСД и других наркотиков.
Непонятно только, при чем тут здоровые, физически и психически граждане России? И почему абсурдные западные бредни навязываются в России гражданам местными властями?
Может, господа, вы не на тех лошадок поставили? Ведь в мире есть и здоровые силы! Но поповым и собяниным это невдомек, они до хрипоты требуют глумления не только над гражданами, но и над здравым смыслом. И вводят вздорные лох-дауны, хотя известно, что от выборов "вирус" сразу исчезает!
По поводу масок в США, задолго до всякой ковидлы, было проведено любопытное исследование, по поводу пресловутой "испанки", когда массово болели и умирали люди. Так вот, болели они и умирали, оказывается, вовсе не от вируса, а от вакцинации от бактериального менингита, которую проводил дедушка того самого Билла, Фредерик Л. Гейтс, симптомы заболевания от вакцин удачно мимикрировали под симптомы гриппа. А остальные болели из-за ношения масок, в которых накапливались бактерии. Очень любопытно, что автор исследования не кто-нибудь, а Антони Фаучи, тот самый, который в 2020 году сначала говорил, что маски ни от чего не защищают, а потом, уже в 2021 требовал, чтобы американцы носили одновременно 2 маски, а потом 3 маски!
Хотя очень хорошо знал, к чему приводит масочная истерия.
Интересно, что в 1918-1919 году непривитые не болели, и те, кто не носил масок оставались здоровыми. Потому что в этом исследовании д-р Фаучи был прав. Он применил эти знания в ходе организованной им ковидлой паники, вначале профинансировав "улучшение функций" вируса в Ухане, чтобы был позаразнее, затем последовательно лгал, преувеличив его летальность в 10 раз, в потом, чтобы подтянуть статистику, навязывал американцам и всему миру ношение масок, чтобы было побольше заболевших. Ещё один трюк от западных кураторов - записывание в "ковид" любых ОРВИ (в Москве Ракова, в Канаде Динна Хиншо, синхронно).
А так да, надо все закрыть, хотя большая часть - здоровые люди!
а че, у нас уже для беспредела нужны какие то правовые основы?
а на партизан армию карателей уже подготовили
Масочный режим, вообще-то, специально введен для поддержания распространения инфекций.
Здоровому человеку эти "маски" противопоказаны.
Мэру - да.
для набивания карманов...
а вот за это и будут в метро штрафовать налево и направо. а то гляди как распоясались, распоряжение чиновников есть, а все его грубо нарушают.