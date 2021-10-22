В Москве будут через соцсети следить за соблюдением ковидных ограничений

12:31 22.10.2021

Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Чиновник напомнил о необходимости соблюдения ограничительных мер в нерабочие дни.

«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», — заявил Немерюк.

По его словам, с 28 октября, когда в Москве стартует новый локдаун, власти начнут следить за тем, как те или иные организации соблюдают указ мэра Сергея Собянина. Для этого, среди прочего, будут использоваться данные с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях.

Он также отметил, что на всех крупных и средних предприятиях торговли в Москве установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых доступны полиции.