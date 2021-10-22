В Москве будут через соцсети следить за соблюдением ковидных ограничений

Фото с сайта pixabay.com

Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Чиновник напомнил о необходимости соблюдения ограничительных мер в нерабочие дни.

«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», — заявил Немерюк.

По его словам, с 28 октября, когда в Москве стартует новый локдаун, власти начнут следить за тем, как те или иные организации соблюдают указ мэра Сергея Собянина. Для этого, среди прочего, будут использоваться данные с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях.

Он также отметил, что на всех крупных и средних предприятиях торговли в Москве установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых доступны полиции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 22.10.2021, 17:29
    Гость: Все под колпаком у Мюллера

    Тотальная слежка и шпионаж за гражданами - основное следствие Собянинского "умного города", призванного "умно" шпионить, выслеживать, "умно" доносить
    на граждан "куда надо".
    Если в 1937-м году роль иудушек-информаторов выполняли даже дворники, то
    теперь "заложить с потрохами" своего владельца призван "умный фон" смартфон.
    Его задача постоянно информировать Собянина о результатх слежки.
    А главня задача QR кодов вообще никакого отношения к Ковиду не имеет. Задача QR кода "открыть" персональные данные с привязкой к конкретному смартфону. Если в совсем не давнем прошлом узнать кому принадлежит номер мобильного можно было только по суду и при наличии веских причин, то теперь с введением QR кодов Собянин заполучил себе все фамилии всех владельцев мобильных устройств и уже
    начинает использовать эти сведения, чтобы штрафовать, прессовать и тиранить.
    Слежка ведётся и в соцсетях и на улицах города "умными Собянинскими камерами".

  5. 22.10.2021, 13:29
    Гость: указ мэра Сергея Собянина

    И давно глава исполнительный власти начал указы подписывать?
    Высоко метит, царек.
    Впрочем, Собянин должен быть давно уволен...

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