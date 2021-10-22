В Москве будут через соцсети следить за соблюдением ковидных ограничений
Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Чиновник напомнил о необходимости соблюдения ограничительных мер в нерабочие дни.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», — заявил Немерюк.
По его словам, с 28 октября, когда в Москве стартует новый локдаун, власти начнут следить за тем, как те или иные организации соблюдают указ мэра Сергея Собянина. Для этого, среди прочего, будут использоваться данные с камер видеонаблюдения и посты в социальных сетях.
Он также отметил, что на всех крупных и средних предприятиях торговли в Москве установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых доступны полиции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Усё! Срочно покупаю противогаз и буду у нём жить, как у Христа за пазухой.
охватил змания шпиомании. Откуда что идет?
...и из унитаза показалась голова мэра пронина.
Тотальная слежка и шпионаж за гражданами - основное следствие Собянинского "умного города", призванного "умно" шпионить, выслеживать, "умно" доносить
на граждан "куда надо".
Если в 1937-м году роль иудушек-информаторов выполняли даже дворники, то
теперь "заложить с потрохами" своего владельца призван "умный фон" смартфон.
Его задача постоянно информировать Собянина о результатх слежки.
А главня задача QR кодов вообще никакого отношения к Ковиду не имеет. Задача QR кода "открыть" персональные данные с привязкой к конкретному смартфону. Если в совсем не давнем прошлом узнать кому принадлежит номер мобильного можно было только по суду и при наличии веских причин, то теперь с введением QR кодов Собянин заполучил себе все фамилии всех владельцев мобильных устройств и уже
начинает использовать эти сведения, чтобы штрафовать, прессовать и тиранить.
Слежка ведётся и в соцсетях и на улицах города "умными Собянинскими камерами".
И давно глава исполнительный власти начал указы подписывать?
Высоко метит, царек.
Впрочем, Собянин должен быть давно уволен...