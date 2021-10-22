Сильный ветер вырвал зубцы у Кремля

Сильный ветер в Москве повредил кирпичные мерлоны (зубцы) на стенах Кремля. 

Также гуляющие по Красной площади люди увидели, как ветер сорвал кровлю и строительные леса, расположенные на внутренней стороне стены Кремля. По информации в Сети, огромный лист кровли ветер швырял как листок бумаги. По словам очевидцев, никто не пострадал, отмечает РБК.

На опубликованных видео видно, что сорванные ветром строительные леса находились недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.10.2021, 00:22
    Гость: Ну да

    Круглый год всё вокруг рушится, ломается, взрывается - и ничего, прорвёмся.
    А тут вдруг "плохая примета"

  5. 22.10.2021, 22:49
    Гость: ашка

    Пока народ молчит, приходится высшим силам, в данном случае - природе, вмешиваться в творимое здесь. Это пока намёк был, если кто непонятливый, "можем повторить" будет уже с отягощениями. Всё силы выступят в защиту "божьих тварей". Уроки надо воспринимать, а не отмахиваться.

Все комментарии (40)
Выбор читателей
Краповый берет
«Сейчас драка будет». Что известно о конфликте в учебном центре спецназа
«Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта? Чем может ответить Россия?»
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Неудобная правда: вакцина не спасает, власти в агонии
Путин поблагодарил Европу за экономические санкции
Избранное
Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс. Горящий тур»: непроницаемость личных границ
Пожинаем плоды «святых девяностых»: куда бежать от безденежья?
С банковской тайной в России покончено
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила
«Как прошлогодний снег»: Германия показала, насколько Украина «важна» Европе
Сергей Бобунец, «Горшенев» и «Сплин» покорили «Вершину рока»
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна
Медвежья хватка за «четырехдневку»
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Таджикистан: между трех морей
Александр Проханов: «Сколько лжи было произнесено властями, если народ предпочитает умирать от ковида, но не делать прививку! »