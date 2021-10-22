Сильный ветер вырвал зубцы у Кремля

16:34 22.10.2021

Сильный ветер в Москве повредил кирпичные мерлоны (зубцы) на стенах Кремля.

Также гуляющие по Красной площади люди увидели, как ветер сорвал кровлю и строительные леса, расположенные на внутренней стороне стены Кремля. По информации в Сети, огромный лист кровли ветер швырял как листок бумаги. По словам очевидцев, никто не пострадал, отмечает РБК.

На опубликованных видео видно, что сорванные ветром строительные леса находились недалеко от Мавзолея и Спасской башни.