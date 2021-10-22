Сильный ветер вырвал зубцы у Кремля
Сильный ветер в Москве повредил кирпичные мерлоны (зубцы) на стенах Кремля.
Также гуляющие по Красной площади люди увидели, как ветер сорвал кровлю и строительные леса, расположенные на внутренней стороне стены Кремля. По информации в Сети, огромный лист кровли ветер швырял как листок бумаги. По словам очевидцев, никто не пострадал, отмечает РБК.
На опубликованных видео видно, что сорванные ветром строительные леса находились недалеко от Мавзолея и Спасской башни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Круглый год всё вокруг рушится, ломается, взрывается - и ничего, прорвёмся.
А тут вдруг "плохая примета"
С языка сняли
Плохая примета
Логово ...
Пока народ молчит, приходится высшим силам, в данном случае - природе, вмешиваться в творимое здесь. Это пока намёк был, если кто непонятливый, "можем повторить" будет уже с отягощениями. Всё силы выступят в защиту "божьих тварей". Уроки надо воспринимать, а не отмахиваться.