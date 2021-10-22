Роспотребнадзор подтвердил приход в Москву нового варианта коронавируса

20:05 22.10.2021

Роспотребнадзор официально подтвердил что в Московском регионе обнаружены «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2.

Как сообщает «Коммерсантъ», это «одно из множества» ответвлений линии дельта-штамма, выявленное британскими исследователями. AY.4.2 содержит две мутации в спайковом белке, которые помогают ему лучше проникать в клетки.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что выявленные единичные изоляты вируса «имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две вышеуказанные мутации». При этом он не уточнил, откуда взяты образцы.

По словам сотрудника Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксаны Станевич, речь идет о трех случаях - два в Твери и один в Санкт-Петербурге. По ее словам, петербургский геном был секвенирован еще в сентябре - когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. По мнению Станевич, Роспотребнадзор мог не учесть погрешности работы специального алгоритма PANGO, который изучает все штаммы, секвенированные в России.

При этом иммунолог ранее Николай Крючков рассказал, что радикальные скачки заразности коронавируса из-за появления нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2 вряд ли возможны, так как вирус ограничен эволюционно.