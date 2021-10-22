Испытания Superjet New с российским двигателем обойдутся в 1 млрд рублей

13:06 22.10.2021

Стоимость работ по подготовке и проведению сертификационных испытаний самолета Superjet New, которые Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена начать в 2023 году, составит 1,08 млрд рублей.

Superjet New представляет собой самолет в модификации «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» (максимальный объемом комплектующих, произведенных в России). В настоящее время уровень российских компонентов в данном самолете составляет порядка 50%, сообщает РБК.

Разработка Superjet New началась несколько лет назад. В 2015 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров утвердил приказ, в котором был изложен план импортозамещения в гражданском авиастроении, который включал и самолеты Superjet. Глава «Ростеха» (контролирует ОАК) Сергей Чемезов отмечал, что реализация самой программы Superjet New обойдется менее чем в 120 млрд рублей.