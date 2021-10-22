Испытания Superjet New с российским двигателем обойдутся в 1 млрд рублей

SSJ 100 Interjet

Стоимость работ по подготовке и проведению сертификационных испытаний самолета Superjet New, которые Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена начать в 2023 году, составит 1,08 млрд рублей.

Superjet New представляет собой самолет в модификации «с максимальным импортозамещением компонентов и систем» (максимальный объемом комплектующих, произведенных в России). В настоящее время уровень российских компонентов в данном самолете составляет порядка 50%, сообщает РБК.

Разработка Superjet New началась несколько лет назад. В 2015 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров утвердил приказ, в котором был изложен план импортозамещения в гражданском авиастроении, который включал и самолеты Superjet. Глава «Ростеха» (контролирует ОАК) Сергей Чемезов отмечал, что реализация самой программы Superjet New обойдется менее чем в 120 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2021, 19:17
    Гость: stalker

    А вложения то окупятся ? Или это не имеет значение ? И вообще, сколько самолётов этого типа планируется к выпуску ? Что-то не заметно, чтобы российские авиакомпании к отечественным самолётам особый интерес проявляли.

  4. 22.10.2021, 18:34
    Гость: Зюзик

    Предлагаю наиумнейшим и наихрабрейшим топархам от реформ и их такой же челяди летать только на Superjet New и никогда больше ни на чём.

  5. 22.10.2021, 18:30
    Гость: Stuporjet

    New этот самолет или Old, все равно получаются жигули.
    Еще несколько локдаунов и некому будет пилотировать.
    "А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь"

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