Выручка продуктовых магазинов резко выросла перед локдауном в Москве

14:32 26.10.2021

Власти Москвы фиксируют рост выручки продуктовых магазинов города на 20% перед нерабочей неделей в столице. Оборот продовольственных торговых точек достиг 2,9 миллиарда рублей, несмотря на то, что они продолжат работу и в период локдауна.

«Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров», — заявил РИА Новости глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Жители Москвы активно скупают одежду и косметику. Выручка торговых сетей, продающих такие товары, выросла на 13-14%. Выручка в непродовольственном секторе выросла на 3% по сравнению с минувшими выходными и составила 9,6 миллиарда рублей.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, известия о скором закрытии большинства непродуктовых магазинов стали стимулом для москвичей сейчас делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали.

«Значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября — 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% — до 1,56 миллиарда рублей», — сказал чиновник.

Также перед нерабочей неделей нарастили обороты магазины косметики, выручка которых в последние выходные дни перед локдауном составила 337,5 млн рублей против 297,7 млн рублей за 16-17 октября.