Выручка продуктовых магазинов резко выросла перед локдауном в Москве

Фото с сайта pixabay.com

Власти Москвы фиксируют рост выручки продуктовых магазинов города на 20% перед нерабочей неделей в столице. Оборот продовольственных торговых точек достиг 2,9 миллиарда рублей, несмотря на то, что они продолжат работу и в период локдауна.

«Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров», — заявил РИА Новости глава столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Жители Москвы активно скупают одежду и косметику. Выручка торговых сетей, продающих такие товары, выросла на 13-14%. Выручка в непродовольственном секторе выросла на 3% по сравнению с минувшими выходными и составила 9,6 миллиарда рублей.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, известия о скором закрытии большинства непродуктовых магазинов стали стимулом для москвичей сейчас делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали.

«Значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября — 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% — до 1,56 миллиарда рублей», — сказал чиновник.

Также перед нерабочей неделей нарастили обороты магазины косметики, выручка которых в последние выходные дни перед локдауном составила 337,5 млн рублей против 297,7 млн рублей за 16-17 октября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2021, 16:49
    Гость: Старый

    Вы про какой лохдаун все прогоняете? Про какую "неделю"? Одичали что ли? Ладно, выжившие из ума бункерные деды, устраивают очередную пляску, но вы то, взрослые люди. Лохдауны уже пообъявляли, кто аж с прошлого понедельника, кто со среды. И что по факту? Выгнали детишек из садиков, создав родителям проблемы, а приболевших выгнали из поликлиник. А все остальные как тусили в переполненных метро и маршрутках, так и будут тусит, таская запертых лохдаунами от власти домашним сидельцам этот ваш коронавирус тоннами. Зачем это всё? Лишний раз показать, что у нас не страна, а балаганчик? И да, нерабочая не неделя, а 2 с половиной дня - все остальное и так было выходными.

  3. 26.10.2021, 16:06
    Гость: Иван Иваныч

    Щазззз. Брошу все дела и побегу "скупляться". Надо делать все против стадного инстинкта. Все сбрасывают баксы- покупать, все покупают- сбрасывать. И так во всем.

  4. 26.10.2021, 15:51
    Гость: Евгений В

    Кому слезы, а кому, кто состоит в ЕР, хороший навар, число богатых растет, ВВП тоже растет, число бедных за счет роста смертности уменьшается. Реформа и обещания реализуются в нужном направлении.

  5. 26.10.2021, 15:36
    Гость: Радий Хабиров зарвался

    Это в каком законе написано "на то она и власть"? Он рамсы попутал,забыл что живёт в светской европейской стране.такому дай волю,он к лошадиному хвосту м
    Привяжит живого чела и пришпорит.
    А вы говорите русские...Татары,баШкиры,Кал мы ки не русские и не только они. С такими замашками как у этого Радия Гоу Ту ОАЭ.
    Что вы тогда о т Казахстана хотите?
    Дай таким волю, в смысле свободу, если вырваться, будет Чечня-2.
    А пр и Советской власти народности себе такого не позволяли.
    Это я .
    Больше про Рамзана и гордых дагов.

    .

Все комментарии (7)
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