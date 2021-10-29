«Росгосстрах» потребовал от мамы сбитого поездом мальчика 400 тыс. рублей

10:54 29.10.2021

«Росгосстрах» потребовал от семьи школьника, которого насмерть сбила электричка в Подмосковье в ноябре 2019 года, выплатить порядка 400 тыс. руб. в качестве компенсации за повреждения, которые поезд получил в аварии, пишет издание Ura.ru со ссылкой на досудебную претензию страховой компании.

Инцидент произошел на железнодорожных путях в Солнечногорске на станции «Поварово». 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающий скоростной поезд «Ласточка». От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи.

В сентябре 2021 года мать погибшего получила письмо от «Росгосстраха», в котором говорилось, что авария повредила поезд и страховая компания была вынуждена выплатить РЖД сумму ущерба — 400 972 руб. При этом в аварии был виноват школьник, который нарушил правила безопасности. А так как с 14 лет подростки сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, указал страховщик, у законных представителей погибшего возникли обязательства перед компанией.

В результате «Росгосстрах» потребовал от матери погибшего выплатить 400 972,37 рублей, пригрозив, что, если дело дойдет до суда, сумма претензий может вырасти на 25%, а если родные подростка откажутся платить, суд может отобрать у них имущество.