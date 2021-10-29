«Росгосстрах» потребовал от мамы сбитого поездом мальчика 400 тыс. рублей

«Росгосстрах» потребовал от семьи школьника, которого насмерть сбила электричка в Подмосковье в ноябре 2019 года, выплатить порядка 400 тыс. руб. в качестве компенсации за повреждения, которые поезд получил в аварии, пишет издание Ura.ru со ссылкой на досудебную претензию страховой компании.

Инцидент произошел на железнодорожных путях в Солнечногорске на станции «Поварово». 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающий скоростной поезд «Ласточка». От полученных травм мальчик скончался до приезда скорой помощи.

В сентябре 2021 года мать погибшего получила письмо от «Росгосстраха», в котором говорилось, что авария повредила поезд и страховая компания была вынуждена выплатить РЖД сумму ущерба — 400 972 руб. При этом в аварии был виноват школьник, который нарушил правила безопасности.  А так как с 14 лет подростки сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, указал страховщик, у законных представителей погибшего возникли обязательства перед компанией.

В результате «Росгосстрах» потребовал от матери погибшего выплатить 400 972,37 рублей, пригрозив, что, если дело дойдет до суда, сумма претензий может вырасти на 25%, а если родные подростка откажутся платить, суд может отобрать у них имущество.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 20:08
    Гость: Аналогично

    Это где прописано, что за несчастные случаи отвечает РЖД, а на дорогах Росавтодор?

  3. 29.10.2021, 18:23
    Гость: Лепота(продолжение)

    Итак люди живут в социуме, который напичкан всевозможными органами власти и очень высокооплачиваемыми чиновниками всех мастей и категорий.
    Социум по-древнегречески и по-европейски - называется полис, а за организацию жизни и безопасности граждан отвечает политика властей от местных до федеральных уровней исполнительных органов власти.
    Никакой личной ответственности в местах на которые распространяется власть нашего гасударства нет, есть ответственность чиновничества перед гражданами за жизнь и здоровье людей.
    Но, увы, всё перевёргуто в нашем "государстве",государство - это чиновничье-бюрократический аппарат, который вместо реальной работы по созданию безопасной среды обитания для граждан этого государства, занимается набиванием карманов и вывозом этих переполненных карманов за бугор, вместе с семьёй длмочадцами и культурными и прочими российскими ценностями.
    Переходы должны быть оборудованы так, чтобы дети и в наушниках и бещ не попадали под колёса движущегося транспорта.
    Когда суды начнут принимать многомиллионныен иски против безалаберных чиновников, тогда начнётся путь к порядку и справедливости.

  5. 29.10.2021, 18:14
    Гость: Лепота

    Люди живут не в диком лесу вдалеке от страны и власти. а живут они в социуме, в ПГТ или других образованиях, которые имеют и местные органы власти и более крупные губернские и федеральные органы власти, в которых работает очень много чиновников всех разрядов и категори

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