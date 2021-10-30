Минпросвещения РФ предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

09:56 30.10.2021

Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости.

Такую меру предлагается принять для того, чтобы структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовала современным реалиям на рынке труда.

В перечень профессий, от котоых предлагает отказаться ведомство, среди прочего, вошли рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

В России растет число выпускников школ, которые хотят учиться в колледжах. За последние семь лет число желающих поступить в ПТУ стабильно ежегодно увеличивается на 5%. В 2020 году в университеты поступили 873 тыс. человек, а в ПТУ и колледжи — 900 тыс., пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные РАНХиГС.