Минпросвещения РФ предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря текущего года, сообщает РИА Новости.

Такую меру предлагается принять для того, чтобы структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовала современным реалиям на рынке труда.

В перечень профессий, от котоых предлагает отказаться ведомство, среди прочего, вошли рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта.

В России растет число выпускников школ, которые хотят учиться в колледжах. За последние семь лет число желающих поступить в ПТУ стабильно ежегодно увеличивается на 5%. В 2020 году в университеты поступили 873 тыс. человек, а в ПТУ и колледжи — 900 тыс., пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные РАНХиГС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.10.2021, 17:26
    Гость: Хочешь изучать древние, никому не нужные профессии?

    Паровозы делать? Лошадей объезжать? На конюха учиться? Это так же не нужно как и эти 43 профессии.

  3. 30.10.2021, 15:44
    Гость: В такое вот "светлое завтра" ведёт

    "Народная" власть подъяремный народ!
    Как жить будет он, чем кормить себя сможет? -
    Проблемы холопов господ не тревожат...

  4. 30.10.2021, 15:11
    Гость: На все эти 43 профессии достаточно паромесячных курсов

    а не 3-х летнего обучения в колледже.

  5. 30.10.2021, 15:09
    Гость: Грамотными они должнывыйти из общеобразовательной школы

    А из колледжа после изучения этих "профессий" они выйдут никому ненужными безработными "профессионалами". И попробуй им предложить другую работу - обидятся.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Дело языковых патрулей в Казахстане развивается
Украина впервые применила турецкие ударные беспилотники в Донбассе
Врач призвал Гинцбурга доказать, что привитые заболевшие купили сертификаты
© KM.RU, Артем Чернов
Признать, не признать, признать, не признать: Москва играет с Донбассом в «ромашку»
Избранное
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
Ценностные конфликты – признак упадка интеллектуальной культуры
«Инициаторам проекта "буржуазно-национальной модернизации России" не хватило ума понять, что как только они "распустят" Союз, республики одна за другой начнут находить себе новых покровителей и продаваться уже другим империям»
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
Ловля зимнего окуня
Постпечатная обработка: что сюда входит и для чего нужна
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ