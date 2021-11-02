Институт Пушкина выбрал слово года в России

08:36 2.11.2021

В России самым употребляемым словом 2021 года назван "спутник", сообщает ТАСС со ссылкой на ресс-службу Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

По данным института, слово "спутник" в текущем году стали употреблять в девять раз чаще чем раньше. Рост частотности употребления данного слова обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и в частности российской вакцины "Спутник V".

Второе место досталось слову "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще, что обусловлено активным обсуждением происходящих в этой стране событий.

"Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире — русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - пояснил доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

На третьем месте оказалось словосочетание "Северный поток". Частотность употребления данного словосочетания выросла в пять раз. Четвертое место заняло слово «перепись», частотность которого выросла в 4,6 раза. И замыкает пятерку самых употребляемых слов в российских медиа "импичмент", которое стало использоваться в 4 раза чаще благодаря событиям в США, где экс-президент Дональд Трамп стал первым в истории страны главой государства, которому объявили импичмент дважды.