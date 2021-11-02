Институт Пушкина выбрал слово года в России

В России самым употребляемым словом 2021 года назван "спутник", сообщает ТАСС со ссылкой на ресс-службу Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.

По данным института, слово "спутник" в текущем году стали употреблять в девять раз чаще чем раньше. Рост частотности употребления данного слова обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и в частности российской вакцины "Спутник V". 

Второе место досталось слову "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще, что обусловлено активным обсуждением происходящих в этой стране событий. 

"Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (шире — русскоязычного) общества, что и вызвало бурную реакцию", - пояснил доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

На третьем месте оказалось словосочетание "Северный поток". Частотность употребления данного словосочетания выросла в пять раз. Четвертое место заняло слово «перепись», частотность которого выросла в 4,6 раза. И замыкает пятерку самых употребляемых слов в российских медиа "импичмент", которое стало использоваться в 4 раза чаще благодаря событиям в США, где экс-президент Дональд Трамп стал первым в истории страны главой государства, которому объявили импичмент дважды.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2021, 15:27
    Гость: тд

    Страх , ботаников перед самым модным словом эпохи стабильности возврата к тысячелетним ценностям - "швабрирование", заставляет совершать "научный "а-ва-вя... ку,..перед ночными сторожами невидимой руки.

  3. 02.11.2021, 14:01
    Гость: stalker

    Много времени потратили чтобы этот архивный материал найти ? Видимо его у вас полно. А мне на этот тупой выпад отвечать некогда и лень.

  4. 02.11.2021, 13:52
    Гость: неври патолог

    Институт ..выбрал.. пушкинисты блаблабла , читать надо интирнет чаще .Петров да той Боширов, вот слово года.

  5. 02.11.2021, 13:41
    Гость: *

    «Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов. Это такие голоса государственные, красивые! И главное, мне Шмаков сказал, что ему стало лучше, уже думали о выписке, а там он подхватывает коронавирус, в Боткинской больнице. Чудовищно! Просто невозможно!» — рассказала диктор Анна Шатилова.

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