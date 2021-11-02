Россия присоединится к декларации о защите лесов

12:13 2.11.2021

Россия примет декларацию о сохранении и возобновлении лесов на климатическом форуме в Глазго. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Россия войдет в число 100 государств, подписавших обязательство развернуть обезлесивание за 9,5 лет. На эти страны приходится 85% от всех мировых лесов.

Программа обойдется в $19,2 млрд, из которых $7,2 млрд предоставят компании и финансовые инвесторы, а $12 млрд — государственные фонды 12 экономически развитых стран, включая Великобританию, США, Францию и ФРГ. 30 финансовых институтов обяжутся исключить невозобновляемое лесопользование из своих портфелей к 2025 году.

«Эти обязательства дадут человечеству шанс уйти от долгой истории покорения природы и стать ее хранителем», — заявит хозяин саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится на сайте британского правительства.

Именно охране лесов будет посвящено заранее записанное обращение президента РФ Владимира Путина к саммиту, передает ТАСС. Отмечается, что декларация о сохранении и возобновлении лесов может стать одним из немногих реальных достижений саммита.