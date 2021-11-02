Россия присоединится к декларации о защите лесов

Фото с сайта pixabay.com

Россия примет декларацию о сохранении и возобновлении лесов на климатическом форуме в Глазго. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Россия войдет в число 100 государств, подписавших обязательство развернуть обезлесивание за 9,5 лет. На эти страны приходится 85% от всех мировых лесов.

Программа обойдется в $19,2 млрд, из которых $7,2 млрд предоставят компании и финансовые инвесторы, а $12 млрд — государственные фонды 12 экономически развитых стран, включая Великобританию, США, Францию и ФРГ. 30 финансовых институтов обяжутся исключить невозобновляемое лесопользование из своих портфелей к 2025 году.

«Эти обязательства дадут человечеству шанс уйти от долгой истории покорения природы и стать ее хранителем», — заявит хозяин саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится на сайте британского правительства.

Именно охране лесов будет посвящено заранее записанное обращение президента РФ Владимира Путина к саммиту, передает ТАСС. Отмечается, что декларация о сохранении и возобновлении лесов может стать одним из немногих реальных достижений саммита.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.11.2021, 20:01
    Гость: *

    А что,у России еще остались леса?Деятельность России по охране лесов и природы в целом последние 20 лет очень похожа на деятельность "Общества защиты китов от вымирания" из одной детской книжки.Так там это общество проводило такую политику - Нужно самим перебить всех китов,тогда и вымирать будет некому.Очень похоже на действия власти,правда?Ежегодно горит лес десятками миллионов га,вырубается Иркутская тайга,Дальний Восток отдали под вырубку японцам,700 тыс.вагонов ежегодно кругляка в Китай...Очень схожая с упомянутой книжкой политика.Кстати,книжка называется "Приключения капитана Врунгеля",вспомнил.Сказка-ложь,да в ней намек...

  3. 02.11.2021, 19:50
    Гость: g

    то что рф участвует в этом сборище - уже преступление.
    вы в курсе вообще ЧТО они там планируют?
    а главное на Каком Основании?
    дурдом Говидобесия цветочки по сравнению с планами сборища в глазго.
    они на полном серьезе планируют Полнистью Удушить Экономику и установить вам всем спциальные "клинатические налоги", запретть кредитование бизнеса которые не проводит политику Левых.
    и все это на основе Фантазий и Фальсификаций.

  4. 02.11.2021, 17:44
    Гость: В2831

    Это верх цинизма,однако!Уже почти весь свой лес вырубили и распродали и продолжают это делать по ускоренному темпу до 1января 2022года, одновременно принимая декларацию за сохранения леса!Вот так только Россия может, больше никто.

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредито
Власти отчитались о росте медианных зарплат, но всё «съели» инфляция и закредитованность
«Новое американское исследование побочных последствий от вакцин против COVID-19»
Фото с сайта wikimedia.org
Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося
Избранное
Воры в погонах препятствуют национальной идее Путина о трех-четырех детях в семье
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
Ученым удалось заснять на видео редчайшее цветение лунного цветка Амазонки
Кинопремьера Глеба Панфилова «Иван Денисович»: Солженицын писал совсем о другом
«30 лет без СССР - крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами»
Гарик Сукачев доказал свою любовь к русским народным песням
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
Как лучше хранить искусственные цветы