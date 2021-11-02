Россия присоединится к декларации о защите лесов
Россия примет декларацию о сохранении и возобновлении лесов на климатическом форуме в Глазго. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, Россия войдет в число 100 государств, подписавших обязательство развернуть обезлесивание за 9,5 лет. На эти страны приходится 85% от всех мировых лесов.
Программа обойдется в $19,2 млрд, из которых $7,2 млрд предоставят компании и финансовые инвесторы, а $12 млрд — государственные фонды 12 экономически развитых стран, включая Великобританию, США, Францию и ФРГ. 30 финансовых институтов обяжутся исключить невозобновляемое лесопользование из своих портфелей к 2025 году.
«Эти обязательства дадут человечеству шанс уйти от долгой истории покорения природы и стать ее хранителем», — заявит хозяин саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится на сайте британского правительства.
Именно охране лесов будет посвящено заранее записанное обращение президента РФ Владимира Путина к саммиту, передает ТАСС. Отмечается, что декларация о сохранении и возобновлении лесов может стать одним из немногих реальных достижений саммита.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что,у России еще остались леса?Деятельность России по охране лесов и природы в целом последние 20 лет очень похожа на деятельность "Общества защиты китов от вымирания" из одной детской книжки.Так там это общество проводило такую политику - Нужно самим перебить всех китов,тогда и вымирать будет некому.Очень похоже на действия власти,правда?Ежегодно горит лес десятками миллионов га,вырубается Иркутская тайга,Дальний Восток отдали под вырубку японцам,700 тыс.вагонов ежегодно кругляка в Китай...Очень схожая с упомянутой книжкой политика.Кстати,книжка называется "Приключения капитана Врунгеля",вспомнил.Сказка-ложь,да в ней намек...
Бедность почти победили, решили за леса взяться.
то что рф участвует в этом сборище - уже преступление.
вы в курсе вообще ЧТО они там планируют?
а главное на Каком Основании?
дурдом Говидобесия цветочки по сравнению с планами сборища в глазго.
они на полном серьезе планируют Полнистью Удушить Экономику и установить вам всем спциальные "клинатические налоги", запретть кредитование бизнеса которые не проводит политику Левых.
и все это на основе Фантазий и Фальсификаций.
Это верх цинизма,однако!Уже почти весь свой лес вырубили и распродали и продолжают это делать по ускоренному темпу до 1января 2022года, одновременно принимая декларацию за сохранения леса!Вот так только Россия может, больше никто.
переводя на ваш - ни ...