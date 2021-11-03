В Крыму отменил QR-коды для заселения в гостиницы

17:54 3.11.2021

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение отменить требование о предоставлении сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях. При этом от посетителей потребуется отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Соответствующие изменения уже внесены в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19.

Напомним, требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. Данная мера снизила загрузку официальных средств размещения на 20%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные местных властей.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса действует в Крыму с 17 марта 2020 года. Под запретом находятся массовые мероприятия, а также работа некоторых развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых людей обязали самоизолироваться.