В Крыму отменил QR-коды для заселения в гостиницы

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение отменить требование о предоставлении сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях. При этом от посетителей потребуется отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Соответствующие изменения уже внесены в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19.

Напомним, требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма было введено с 25 октября. Данная мера снизила загрузку официальных средств размещения на 20%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные местных властей.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса действует в Крыму с 17 марта 2020 года. Под запретом находятся массовые мероприятия, а также работа некоторых развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых людей обязали самоизолироваться.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 23:36
    Гость: Carlos

    Вспоминается в этой ситуёвине дедужко Кириладзе - Аднажды лэбэдь раком щуку... Раздрай полный... Ребята во власти! Ну Вы бы хоть в одну дуду дудели... Как в армии учат - Пусть безобразно, но однообразно... Порядок на том стоит...

  4. 03.11.2021, 19:36
    Гость: www

    Отменил деиствие сертификата, требованием иметь тест. Чиновничья дурь, прекрасна своеи многогранностью.

Все комментарии (8)
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