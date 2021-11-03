В России продлили действие санитарных правил для вузов и школ до 2024 года

Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса до 2024 года. 

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — цитирует соответствующее постановление РИА Новости.

Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.11.2021, 20:22
    Гость: Реально "ковида" простыл уже след:

    В "вакцине" - беда и в намордниках - вред!
    Без них бы давно жили, радуясь, люди...
    Конца же ни маскам, ни жиже не будет?

  4. 03.11.2021, 19:41
    Гость: До выборов

    царя. У нас теперь в стране все будет делится на "до 2024 года" и "после 2024 года".

  5. 03.11.2021, 18:51
    Гость: Прощай, молодость

    Короче, теперь ни накраситься, ни поцеловаться. А дети тогда откуда будут?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
«Новое американское исследование побочных последствий от вакцин против COVID-19»
«Будет ли сейчас новая война в Донбассе, вопрошают блогеры? Нет, не будет. И Шойгу не выскажется»
Депутат Мосгордумы Метлина: надо было думать, как жить после 55 лет
Директор NASA показал, сколько стоит Рогозин
Избранное
Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век
Что делать с собственным страхом, контактируя с другими людьми?
«Борзые и тупорылые»: Вадим Самойлов сказал всю правду о Ельцин-центре
Что такое склероз?
Медицина фактов и достоинства: врачебная этика в период пандемии
«Скоро всей вашей Америке кирдык»: братья по полушарию готовят неприятный сюрприз для США
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
5 признаков бесплодия, которые нельзя игнорировать
Как развивать пунктуальность и ответственность?
Самое страшное место на Земле: как калечат детей на телеконкурсках