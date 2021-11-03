В России продлили действие санитарных правил для вузов и школ до 2024 года
Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса до 2024 года.
"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — цитирует соответствующее постановление РИА Новости.
Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.
Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как у Высоцкого - пачковаться
Точно до "выборов" самого гениального из императоров.
В "вакцине" - беда и в намордниках - вред!
Без них бы давно жили, радуясь, люди...
Конца же ни маскам, ни жиже не будет?
царя. У нас теперь в стране все будет делится на "до 2024 года" и "после 2024 года".
Короче, теперь ни накраситься, ни поцеловаться. А дети тогда откуда будут?