В России продлили действие санитарных правил для вузов и школ до 2024 года

18:34 3.11.2021

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса до 2024 года.

"В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года", — цитирует соответствующее постановление РИА Новости.

Согласно предписаниям, в школе за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у воспитанников и сотрудников.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

