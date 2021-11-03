В ТЦ Кургана установили «антиковидный забор» для непривитых посетителей

Ну что тут скажешь - идиоты. Лично я просто делаю морду кирпичом - как будто бы у меня прав находится здесь больше даже, чем у английской королевы, и шастаю себе, где хочу. А в случае чего у меня есть железобетонная отмазка - я в туалет. Ну они же в конце-концов должны были понимать, кому на самом деле объявляют войну, и что мы будем очень жестко отвечать. Хотя этот цирк ненадолго. Потому что без наших денег весь этот бизнес очень скоро накроется медным тазом. Ведь кто эти "избранные" на самом деле - обычные нищеброды без гроша в кармане. А иначе они бы так дёшево не продались - будь бы у них "кубышка". Хотя главное здесь как раз умение заработать себе на кусок хлеба. А это могут сделать только свободные люди, а не рабы. В смысле мы даже не сомневается, что без нас вы очень скоро загнетесь. Потому что деньги, товарищи, они же не пахнут. У вас есть товар, а у нас купец. Так что подумайте - кому больше надо на самом деле - вам или нам? Смотрите только, чтобы ваш товар "не перезрел", а то ведь нам всякое дерьмо тоже не надо. Мы люди требовательные...