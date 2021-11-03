В ТЦ Кургана установили «антиковидный забор» для непривитых посетителей
Администрация торгового центра "РИО" в Кургане установила забор из деревянных заборов, чтобы отделить вакцинированных посетителей от непривитых.
Свободное перемещение по торговому залу предусмотрено только для обладателей QR-кодов. Невакцинированные посетители имеют доступ только к продуктовому магазину, попасть в который они могут по так называемому "антиковидному коридору".
Данная инициатива вызвала критику среди жителей Кургана. "КП Челябинск" приводит комментарии из местного паблика в соцсети: "Ведь додумались же! Как в хлеву. Из приличного и относительно современного торгового центра сделали сарай", "ТРЦ «Рио», где сено?", "Осталось колючку сверху натянуть да вертухаев рядом поставить".
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Вакцинированные являются вирусоносителями! По существу они должны после вакцинации уйти на карантин-так нас учили в СССР".
Это утверждение - бессмыслица. Все нынешние вакцины не содержат вируса ковида.
Ну что тут скажешь - идиоты. Лично я просто делаю морду кирпичом - как будто бы у меня прав находится здесь больше даже, чем у английской королевы, и шастаю себе, где хочу. А в случае чего у меня есть железобетонная отмазка - я в туалет. Ну они же в конце-концов должны были понимать, кому на самом деле объявляют войну, и что мы будем очень жестко отвечать. Хотя этот цирк ненадолго. Потому что без наших денег весь этот бизнес очень скоро накроется медным тазом. Ведь кто эти "избранные" на самом деле - обычные нищеброды без гроша в кармане. А иначе они бы так дёшево не продались - будь бы у них "кубышка". Хотя главное здесь как раз умение заработать себе на кусок хлеба. А это могут сделать только свободные люди, а не рабы. В смысле мы даже не сомневается, что без нас вы очень скоро загнетесь. Потому что деньги, товарищи, они же не пахнут. У вас есть товар, а у нас купец. Так что подумайте - кому больше надо на самом деле - вам или нам? Смотрите только, чтобы ваш товар "не перезрел", а то ведь нам всякое дерьмо тоже не надо. Мы люди требовательные...
опять и снова - это Копия того что делают Левые в сша.
швблон просто Скопирован из сша.
очень правильная мера, но не до конца продуманная. Пока полиционеры безмасочников от души дубинками метелить не начнут, ничего не изменится.
В него же де-факто был впрыснут ковид!
Зачем же от общества тот изолирован,
Кто гнусною жижею не был чипирован?