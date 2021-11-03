В ТЦ Кургана установили «антиковидный забор» для непривитых посетителей

Администрация торгового центра "РИО" в Кургане установила забор из деревянных заборов, чтобы отделить вакцинированных посетителей от непривитых. 

Свободное перемещение по торговому залу предусмотрено только для обладателей QR-кодов. Невакцинированные посетители имеют доступ только к продуктовому магазину, попасть в который они могут по так называемому "антиковидному коридору".

Данная инициатива вызвала критику среди жителей Кургана. "КП Челябинск" приводит комментарии из местного паблика в соцсети: "Ведь додумались же! Как в хлеву. Из приличного и относительно современного торгового центра сделали сарай", "ТРЦ «Рио», где сено?", "Осталось колючку сверху натянуть да вертухаев рядом поставить".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2021, 20:46
    Гость: random hexamer

    "Вакцинированные являются вирусоносителями! По существу они должны после вакцинации уйти на карантин-так нас учили в СССР".
    Это утверждение - бессмыслица. Все нынешние вакцины не содержат вируса ковида.

  2. 03.11.2021, 19:55
    Гость: Гость

    Ну что тут скажешь - идиоты. Лично я просто делаю морду кирпичом - как будто бы у меня прав находится здесь больше даже, чем у английской королевы, и шастаю себе, где хочу. А в случае чего у меня есть железобетонная отмазка - я в туалет. Ну они же в конце-концов должны были понимать, кому на самом деле объявляют войну, и что мы будем очень жестко отвечать. Хотя этот цирк ненадолго. Потому что без наших денег весь этот бизнес очень скоро накроется медным тазом. Ведь кто эти "избранные" на самом деле - обычные нищеброды без гроша в кармане. А иначе они бы так дёшево не продались - будь бы у них "кубышка". Хотя главное здесь как раз умение заработать себе на кусок хлеба. А это могут сделать только свободные люди, а не рабы. В смысле мы даже не сомневается, что без нас вы очень скоро загнетесь. Потому что деньги, товарищи, они же не пахнут. У вас есть товар, а у нас купец. Так что подумайте - кому больше надо на самом деле - вам или нам? Смотрите только, чтобы ваш товар "не перезрел", а то ведь нам всякое дерьмо тоже не надо. Мы люди требовательные...

  3. 03.11.2021, 19:07
    Гость: g

    опять и снова - это Копия того что делают Левые в сша.
    швблон просто Скопирован из сша.

  4. 03.11.2021, 18:27
    Гость: личный опыт

    очень правильная мера, но не до конца продуманная. Пока полиционеры безмасочников от души дубинками метелить не начнут, ничего не изменится.

  5. 03.11.2021, 18:01
    Гость: Вредней непривитого тот, кто привит:

    В него же де-факто был впрыснут ковид!
    Зачем же от общества тот изолирован,
    Кто гнусною жижею не был чипирован?

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