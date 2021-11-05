В Госдуме готовы созвать экстренное заседание по делу депутата Рашкина

10:31 5.11.2021

Государственная Дума РФ будет готова без промедления назначить заседание по поводу снятия иммунитета с депутата Валерия Рашкина после соответствующего обращения генерального прокурора. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В онце октября полиция Саратовской области завела уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося. В МВД рассказали, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. На месте происшествия было найдено авто под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре машины страж порядка обнаружил фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, находившийся на водительском месте, сообщил, что он вместе с пассажиром заметил тушу подстреленного животного. После этого мужчины ее разделали.

Среди задержанных находился депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идёт проверка и внутри партии и до окончания исследования делать любые выводы преждевременно, напоминает "Интерфакс".