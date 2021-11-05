В Госдуме готовы созвать экстренное заседание по делу депутата Рашкина

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Государственная Дума РФ будет готова без промедления назначить заседание по поводу снятия иммунитета с депутата Валерия Рашкина после соответствующего обращения генерального прокурора. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В онце октября полиция Саратовской области завела уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося. В МВД рассказали, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. На месте происшествия было найдено авто под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре машины страж порядка обнаружил фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, находившийся на водительском месте, сообщил, что он вместе с пассажиром заметил тушу подстреленного животного. После этого мужчины ее разделали.

Среди задержанных находился депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идёт проверка и внутри партии и до окончания исследования делать любые выводы преждевременно, напоминает "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2021, 15:57
    Гость: а у твоего кумира

    сколько моралей? Да и сам ты с топориком ходишь, поди, его Рашкину и подарил?

  3. 05.11.2021, 15:53
    Гость: Ха-ха-ха!

    Наверняка Дядюшка Зю сдал партайгеноссе. По сталински, в лучших традициях Павлика Морозова, пионэра-героя.

  4. 05.11.2021, 15:35
    Гость: Питон

    Сколько бы депутатам не платили и не давали взяток их воровское начало и пролетарские происхождение никуда не делось, при случае упрут кирзовые сапоги, баян или коробку спичек. Помню как они свой склад бывший в партшколе разграбляли там инвентарь для субботников и митингов лежал, метла, сапоги, лопаты и флаги все вынесли руководители партии ничем не побрезговали под чистую после распада КПСС. Нужно прежде проверить депутатскую столовую, как там у них с питанием в КПРФ, может мясо воруют вот Рашкин и пошел на охоту за дичью.

  5. 05.11.2021, 15:25
    Гость: Митрофан

    Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой карабин используется именно для охоты, стоимость составляет примерно 200–300 тыс. рублей.
    Хорошие деньги, помочь больным детям - денег не дождешься от Рашкиных и коммунистов миллионеров. А на охоту и покупку карабина.....

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