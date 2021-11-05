В Госдуме готовы созвать экстренное заседание по делу депутата Рашкина
Государственная Дума РФ будет готова без промедления назначить заседание по поводу снятия иммунитета с депутата Валерия Рашкина после соответствующего обращения генерального прокурора. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В онце октября полиция Саратовской области завела уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося. В МВД рассказали, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. На месте происшествия было найдено авто под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре машины страж порядка обнаружил фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, находившийся на водительском месте, сообщил, что он вместе с пассажиром заметил тушу подстреленного животного. После этого мужчины ее разделали.
Среди задержанных находился депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идёт проверка и внутри партии и до окончания исследования делать любые выводы преждевременно, напоминает "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо место уступать
сколько моралей? Да и сам ты с топориком ходишь, поди, его Рашкину и подарил?
Наверняка Дядюшка Зю сдал партайгеноссе. По сталински, в лучших традициях Павлика Морозова, пионэра-героя.
Сколько бы депутатам не платили и не давали взяток их воровское начало и пролетарские происхождение никуда не делось, при случае упрут кирзовые сапоги, баян или коробку спичек. Помню как они свой склад бывший в партшколе разграбляли там инвентарь для субботников и митингов лежал, метла, сапоги, лопаты и флаги все вынесли руководители партии ничем не побрезговали под чистую после распада КПСС. Нужно прежде проверить депутатскую столовую, как там у них с питанием в КПРФ, может мясо воруют вот Рашкин и пошел на охоту за дичью.
Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой карабин используется именно для охоты, стоимость составляет примерно 200–300 тыс. рублей.
Хорошие деньги, помочь больным детям - денег не дождешься от Рашкиных и коммунистов миллионеров. А на охоту и покупку карабина.....