Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса

Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке, пишет газета "Известия".

Пошлину предлагается обнулить в рамках квоты — 200 тыс. т для каждого вида мяса.

В ведомстве пояснили, что, поскольку ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, с октября импортеры говядины при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. Без нее продукция подорожает для РФ почти на 4% в сравнении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья. Нулевая пошлина увеличит предложение на рынке и сдержит рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов.

Кроме того, России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, так как в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов. В Минсельхозе считают, что пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тыс. тонн в 2022 году. Сейчас пошлина на ввоз свинины составляет 25%, однако, если ее обнулить, стоимость импортной продукции может сравниться с отечественной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 16:08
    Гость: Евгений В

    Как можно, это же будет нарушением внедренной в РФ социально-экономической политики. Установлен стабильный мировой прорядок: РФ продает сырье, энергию, металл, лес; сдает в аренду площади территории под иностранные производства, а на вырученные деньги закупает все что нужно из потребительских товаров. При этом не возбраняется, даже пропагандируется, производство товаров мелкими и средними российскими производителями (в последние годы такой бизнес, в основном, стал не рентабельным и постепенно сворачивается)

  2. 08.11.2021, 15:53
    Гость: Евгений В

    "Отечественное животноводство"? За последние три года в Красноярском крае закрылись уже несколько птицефабрик, две вблизи моего Железногорска: "Сибирская губерния" и "Емельяновская", возят их Томска, Омска и из Татарии. Но хозяева закрывшихся производств уже были иностранцы и их офисы были в Москве.

  3. 08.11.2021, 13:59
    Гость: они уже занимаются

    скупают самую дешевую белорусскую продукцию и из неё гонят колбасные продукты,а отечественный животновод разоряется или отдает им за копейки великолепное мясо.Если бы закрыли все рынки,включая бульбашей и казахов,тогда был бы результат,но этого не будет.

  4. 08.11.2021, 12:31
    Гость: гость

    К сожалению придётся вообще отменять продуктовое эмбарго,введённое Кремлём против дешёвых импортных продуктов - российские сетевики так обнаглели,что покупая за копейки в регионах товар,продают его в 3-5 раз дороже.Либо гонят второсортный белорусский товар по тройной цене.Копеечные узбекские томаты в Москве стоят дороже чем испанские в Берлине!

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