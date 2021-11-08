Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса

10:25 8.11.2021

Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке, пишет газета "Известия".

Пошлину предлагается обнулить в рамках квоты — 200 тыс. т для каждого вида мяса.

В ведомстве пояснили, что, поскольку ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, с октября импортеры говядины при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. Без нее продукция подорожает для РФ почти на 4% в сравнении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья. Нулевая пошлина увеличит предложение на рынке и сдержит рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов.

Кроме того, России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, так как в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов. В Минсельхозе считают, что пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тыс. тонн в 2022 году. Сейчас пошлина на ввоз свинины составляет 25%, однако, если ее обнулить, стоимость импортной продукции может сравниться с отечественной.