«Аэрофлот» и РЖД заявили о готовности ввести QR-коды при посадке

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолет.

«Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия. Никаких проблем с этим я не вижу», - заявил он.

При этом он отметил, что выступает против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.

«Если решение регулятором будет принято, мы его реализуем в полной мере», - сообщил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Замглавы РЖД Евгений Чаркин также рассказал, что компания технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства.

Идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов.

По данным источника РБК, введение QR-кодов может привести к сокращению внутренних перевозок на 40-60% и потребует восстановления механизмов поддержки отрасли, действовавших в 2020 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 01:43
    Гость: Coitus Letalis

    «Аэрофлот» и РЖД заявили о готовности ввести QR-коды при посадке"
    - а при взлёте?

  2. 10.11.2021, 00:05
    Гость: g

    что означает вас Лишили Свободы..
    без суда, следствия и Преступления.
    фокус в том, что вы Соглашаетесь быть зеками.
    стоит всем Отказаться быть рабами - и все кончится.

  3. 09.11.2021, 23:11
    Гость: Полубояриновы и Чаркины

    вы привыкли за свои перевозки, пить,жрать
    и к девкам ходить. Введите свои коды и на что вы
    завтра перечисленное делать будете. Я без ваших
    падающих самолетов, жд билетов и без кода проживу ,
    а вы без нас -нет. Жертвы ЕГЭ вы.

  5. 09.11.2021, 21:11
    Гость: Бег по граблям

    Рестораны в Москве по беспредельному незаконному решению оленеводского маньяка, уже вводили. Начался народный бойкот - через 2 недели тихо отменили.

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