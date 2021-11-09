«Аэрофлот» и РЖД заявили о готовности ввести QR-коды при посадке"

18:25 9.11.2021

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолет.

«Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия. Никаких проблем с этим я не вижу», - заявил он.

При этом он отметил, что выступает против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.

«Если решение регулятором будет принято, мы его реализуем в полной мере», - сообщил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Замглавы РЖД Евгений Чаркин также рассказал, что компания технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства.

Идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов.

По данным источника РБК, введение QR-кодов может привести к сокращению внутренних перевозок на 40-60% и потребует восстановления механизмов поддержки отрасли, действовавших в 2020 году.