«Аэрофлот» и РЖД заявили о готовности ввести QR-коды при посадке
Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что поддерживает идею проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров перед посадкой в самолет.
«Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, на стойке регистрации сможем проверить наличие QR-кода и срок его действия. Никаких проблем с этим я не вижу», - заявил он.
При этом он отметил, что выступает против обязательного предъявления QR-кода при покупке билета.
«Если решение регулятором будет принято, мы его реализуем в полной мере», - сообщил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Замглавы РЖД Евгений Чаркин также рассказал, что компания технологически готова ввести QR-коды для поездок, если такое поручение поступит от правительства.
Идею предъявления QR-кода при регистрации на рейс поддержал и представитель авиакомпании «Победа», который также выступил против ограничений на покупку билетов.
По данным источника РБК, введение QR-кодов может привести к сокращению внутренних перевозок на 40-60% и потребует восстановления механизмов поддержки отрасли, действовавших в 2020 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Аэрофлот» и РЖД заявили о готовности ввести QR-коды при посадке"
- а при взлёте?
что означает вас Лишили Свободы..
без суда, следствия и Преступления.
фокус в том, что вы Соглашаетесь быть зеками.
стоит всем Отказаться быть рабами - и все кончится.
вы привыкли за свои перевозки, пить,жрать
и к девкам ходить. Введите свои коды и на что вы
завтра перечисленное делать будете. Я без ваших
падающих самолетов, жд билетов и без кода проживу ,
а вы без нас -нет. Жертвы ЕГЭ вы.
Вакцинация делает свободным.
Рестораны в Москве по беспредельному незаконному решению оленеводского маньяка, уже вводили. Начался народный бойкот - через 2 недели тихо отменили.