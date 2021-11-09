В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко

Ну что, опять коммунистов "приглашают" в тюрьмы и на поселение? Хотя КПРФ никакой угрозы не представляет, то, тем более, появляется искушение назначить эту мнимую оппозицию "мальчиком для битья". Бить слабого - признак трусости, не так ли. Такой явный наезд на КПРФ задел поэтические струны и вот моё современное прочтение произведения А.С.Пушкина "Вурдалак":

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Трусоват был Вова бедный:

Раз он позднею порой,

Весь в поту, от страха бледный,

Чрез Сочи шел домой.

Бедный Вова еле дышет,

Спотыкаясь, чуть бредет

Вдоль по пляжу; вдруг он слышит,

Кто-то власть, ворча, грызет.

Вова стал; - шагнуть не может.

Боже! думает нуляк,

Это верно скрепы гложет

Краснозадый зюганяк.

Горе! малый я не видный;

Съест зюган меня совсем,

Если сам его с повидлой

Я с молитвою не съем.

Что же? вместо зюганяка -

(Вы представьте Вовы злость!)

В темноте пред ним пескяка

Речь готовит на авось.

Ну а злость - плохой советчик;

Наподдал песку пинков, -

Будешь ты за всё ответчик!

Прыг во тьму и был таков.

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Ну а девка-то чернавка

Пескаря подобрала, -

Будешь к пенсии прибавка!

Да и жить к себе взяла...