В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко
Сегодня в Саратове сотрудниками полиции был задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
"Только что около здания Саратовской областной думы меня задержала полиция в составе четырех отрудников, которые под какими-то надуманными предлогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства", - написал в Instagram Бондаренко.
По предварительным данным, Бондаренко хотят вменить "хулиганство" на избирательном участке 19 сентября, предположил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Предположительно, речь может идти о конфликтной ситуации на избирательном участке №64 в Заводском районе, которая произошла 17 сентября. Тогда в спортзале лицея №15 Бондаренко на повышенных тонах общался с председателем УИК и приехавшей на место облдепом от "Единой России" Юлией Литневской, пишет Взгляд-инфо.
Комментарии читателей Оставить комментарий
борьбы по мере построения капитализма.
Ну что, опять коммунистов "приглашают" в тюрьмы и на поселение? Хотя КПРФ никакой угрозы не представляет, то, тем более, появляется искушение назначить эту мнимую оппозицию "мальчиком для битья". Бить слабого - признак трусости, не так ли. Такой явный наезд на КПРФ задел поэтические струны и вот моё современное прочтение произведения А.С.Пушкина "Вурдалак":
---
Трусоват был Вова бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез Сочи шел домой.
Бедный Вова еле дышет,
Спотыкаясь, чуть бредет
Вдоль по пляжу; вдруг он слышит,
Кто-то власть, ворча, грызет.
Вова стал; - шагнуть не может.
Боже! думает нуляк,
Это верно скрепы гложет
Краснозадый зюганяк.
Горе! малый я не видный;
Съест зюган меня совсем,
Если сам его с повидлой
Я с молитвою не съем.
Что же? вместо зюганяка -
(Вы представьте Вовы злость!)
В темноте пред ним пескяка
Речь готовит на авось.
Ну а злость - плохой советчик;
Наподдал песку пинков, -
Будешь ты за всё ответчик!
Прыг во тьму и был таков.
---
Ну а девка-то чернавка
Пескаря подобрала, -
Будешь к пенсии прибавка!
Да и жить к себе взяла...
Вы неправильно назвали эту "губернию". Саратов - село Рыдаево Володинского уезда. И рулит там сосед Володина (того самого) по их родному колхозу - Радаев. То еще кубло...
где же его начальник Зюганов? Тоже в бункере и не знает о задержании?
Террор хунты