В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко

Сегодня в Саратове сотрудниками полиции был задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

"Только что около здания Саратовской областной думы меня задержала полиция в составе четырех отрудников, которые под какими-то надуманными предлогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства", - написал в Instagram  Бондаренко.  

По предварительным данным, Бондаренко хотят вменить "хулиганство" на избирательном участке 19 сентября, предположил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Предположительно, речь может идти о конфликтной ситуации на избирательном участке №64 в Заводском районе, которая произошла 17 сентября. Тогда в спортзале лицея №15 Бондаренко на повышенных тонах общался с председателем УИК и приехавшей на место облдепом от "Единой России" Юлией Литневской, пишет Взгляд-инфо.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.11.2021, 15:11
    Гость: По мотивам стихов А.С.Пушкина

    Ну что, опять коммунистов "приглашают" в тюрьмы и на поселение? Хотя КПРФ никакой угрозы не представляет, то, тем более, появляется искушение назначить эту мнимую оппозицию "мальчиком для битья". Бить слабого - признак трусости, не так ли. Такой явный наезд на КПРФ задел поэтические струны и вот моё современное прочтение произведения А.С.Пушкина "Вурдалак":
    ---
    Трусоват был Вова бедный:
    Раз он позднею порой,
    Весь в поту, от страха бледный,
    Чрез Сочи шел домой.

    Бедный Вова еле дышет,
    Спотыкаясь, чуть бредет
    Вдоль по пляжу; вдруг он слышит,
    Кто-то власть, ворча, грызет.

    Вова стал; - шагнуть не может.
    Боже! думает нуляк,
    Это верно скрепы гложет
    Краснозадый зюганяк.

    Горе! малый я не видный;
    Съест зюган меня совсем,
    Если сам его с повидлой
    Я с молитвою не съем.

    Что же? вместо зюганяка -
    (Вы представьте Вовы злость!)
    В темноте пред ним пескяка
    Речь готовит на авось.

    Ну а злость - плохой советчик;
    Наподдал песку пинков, -
    Будешь ты за всё ответчик!
    Прыг во тьму и был таков.
    ---
    Ну а девка-то чернавка
    Пескаря подобрала, -
    Будешь к пенсии прибавка!
    Да и жить к себе взяла...

  3. 09.11.2021, 15:09
    Гость: Старый

    Вы неправильно назвали эту "губернию". Саратов - село Рыдаево Володинского уезда. И рулит там сосед Володина (того самого) по их родному колхозу - Радаев. То еще кубло...

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