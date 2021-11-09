Названа стоимость поездки на аэротакси над Москвой

10:30 9.11.2021

Компания Hover планирует запустить работу аэротакси в Москве в 2023-20245 годах, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Александра Атаманова.

По его словам, стоимость поездки может составить 200 рублей за километр.

"Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр", - пояснил он.

В стоимость поездки, по словам Атаманова, закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы.

Сейчас проект находится на стадии тестирования.

Промышленное производство аэротакси планируется запустить в Москве, Казани, Уфе и Красноярске к 2025 году, а к 2030 году компания планирует организовать сборку и за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.

Компания разрабатывает аэротакси с 2019 года, тогда компания привлекла 3 млн. долларов, в декабре прошлого года во время очередного раунда привлечения инвестиций стартап был оценен в 30 млн долларов. Инвесторами проекта в том числе являются предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures. Компания также является участником AeroNet.