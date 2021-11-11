Умерли 17 вакцинированных жителей Челябинской области

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил о смерти 17 жителей, вакцинированных против коронавируса.

По его словам, причиной смерти стала не вакцинация, а тяжелые хронические заболевания.

«У нас есть комиссия, которая разбирает каждый случай вместе с Роспотребнадзором, Росдравнадзором. Все случаи разобраны. 17 случаев произошло, во всех случаях 100% причиной смерти пациентов была тяжелая хроническая сопутствующая патология, которая привела к данному исходу. Связи с вакцинацией ни в одном случае не было», – цитирует Накануне.ru слова министра.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.11.2021, 20:14
    Гость: сталкеру

    ну что ты чушь несешь-у меня астма и проблемы с сердцем Несколько лет назад делали операцию на открытом сердце И что-сделали вакцину-конечно не российский шмурдяк-и чувствую себя нормально Жив-злоров и даже пишу ответы таким как ты Так что дело не в болезнях а в том что тебе колют Нормальную вакцину или неизвестную жидкость неизвестно где произведенную

  3. 11.11.2021, 20:11
    Гость: Это ВРАЧАМ

    понятно, а "врачам" Поповым, Клишасам нет - они же "врачи".
    Пусть привьют своих детей и внуков и доживут до того
    времени, пока они не смогут родить и окажется, к тому времени, что это из за жижи. Вот тогда у них будут веселые
    личики.

  5. 11.11.2021, 19:22
    Гость: Все дело в деньгах.

    В России вакцину не произвести в таком количестве, нет мощностей, откуда ее везут знает еврей гамалей и другие евреи в доле. Вспомните как вел себя гарант до встречи с Байденом, был один, стал другой, видно ему там вставили и он с катушек слетел. Задачу ему поставили -уничтожить русских. Про детей - сколько уже имортных вирусологов написали, что не известен механизм действия на репродуктивную функцию. Только одни наши властные евреи уперлись как бараны -задача им такая поставлена, а на кону их деньги - там, вторые гражданства, дома детки(бедные), скоро внучата пойдут, вот они и стараются.

Все комментарии (44)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России
Ивашов Леонид
«Я обратился к сфере происшествий лишь для того, чтобы показать несовершенство и деградацию отечественной системы управления страной»
Сертификат о прививке © KM.RU, Наталья Ступникова
Налог на коронавирус: 8 тысяч в год с каждого работающего
Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии
Избранное
О правильно зарытых в землю деньгах Минобороны
Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
«Крайняя и демонстративная жестокость по отношению к случайно попавшимся на пути людям – фирменный почерк именно представителей Кавказа»
Ярлыки на одежде: что обозначают знаки для стирки
«В реальности Байден и Харрис назначили на все ключевые должности представителей коррупционной группы Клинтон-Обамы»
Как контролировать диабет
Врачи Волгодонска выявили у призывников эндокринные нарушения из-за неправильного питания
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»
Космическая наука и прогресс
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками