Умерли 17 вакцинированных жителей Челябинской области
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил о смерти 17 жителей, вакцинированных против коронавируса.
По его словам, причиной смерти стала не вакцинация, а тяжелые хронические заболевания.
«У нас есть комиссия, которая разбирает каждый случай вместе с Роспотребнадзором, Росдравнадзором. Все случаи разобраны. 17 случаев произошло, во всех случаях 100% причиной смерти пациентов была тяжелая хроническая сопутствующая патология, которая привела к данному исходу. Связи с вакцинацией ни в одном случае не было», – цитирует Накануне.ru слова министра.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем их вакцинировали?
ну что ты чушь несешь-у меня астма и проблемы с сердцем Несколько лет назад делали операцию на открытом сердце И что-сделали вакцину-конечно не российский шмурдяк-и чувствую себя нормально Жив-злоров и даже пишу ответы таким как ты Так что дело не в болезнях а в том что тебе колют Нормальную вакцину или неизвестную жидкость неизвестно где произведенную
понятно, а "врачам" Поповым, Клишасам нет - они же "врачи".
Пусть привьют своих детей и внуков и доживут до того
времени, пока они не смогут родить и окажется, к тому времени, что это из за жижи. Вот тогда у них будут веселые
личики.
не боятся, все остальные нерусские.
В России вакцину не произвести в таком количестве, нет мощностей, откуда ее везут знает еврей гамалей и другие евреи в доле. Вспомните как вел себя гарант до встречи с Байденом, был один, стал другой, видно ему там вставили и он с катушек слетел. Задачу ему поставили -уничтожить русских. Про детей - сколько уже имортных вирусологов написали, что не известен механизм действия на репродуктивную функцию. Только одни наши властные евреи уперлись как бараны -задача им такая поставлена, а на кону их деньги - там, вторые гражданства, дома детки(бедные), скоро внучата пойдут, вот они и стараются.