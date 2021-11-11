Умерли 17 вакцинированных жителей Челябинской области

В России вакцину не произвести в таком количестве, нет мощностей, откуда ее везут знает еврей гамалей и другие евреи в доле. Вспомните как вел себя гарант до встречи с Байденом, был один, стал другой, видно ему там вставили и он с катушек слетел. Задачу ему поставили -уничтожить русских. Про детей - сколько уже имортных вирусологов написали, что не известен механизм действия на репродуктивную функцию. Только одни наши властные евреи уперлись как бараны -задача им такая поставлена, а на кону их деньги - там, вторые гражданства, дома детки(бедные), скоро внучата пойдут, вот они и стараются.