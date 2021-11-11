Уральский чиновник предложил всем антипрививочникам уехать из России

23:29 11.11.2021

Заместитель главы администрации города Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал противникам вакцинации уехать из России. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в прямом эфире местной телекомпании, сообщает E1.Ru.

Денис Нестеров ответил на вопрос жительницы о том, «почему добровольная вакцинация перестала быть добровольной, а непривитые не чувствуют себя полноправными членами общества».

«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим, — ответил Денис Нестеров. — Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в РФ, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? С Канады, с Беларуси».