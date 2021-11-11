Уральский чиновник предложил всем антипрививочникам уехать из России

Заместитель главы администрации города Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал противникам вакцинации уехать из России. Об этом он заявил, отвечая на вопрос в прямом эфире местной телекомпании, сообщает E1.Ru.

Денис Нестеров ответил на вопрос жительницы о том, «почему добровольная вакцинация перестала быть добровольной, а непривитые не чувствуют себя полноправными членами общества».

«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим, — ответил Денис Нестеров. — Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в РФ, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? С Канады, с Беларуси».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 01:18
    Гость: Ослик Иа

    Когда гитлеровцев взяли за шкирку, они оправдывались, мол, мы ни в чём не виноваты, мы просто выполняли приказ. Нестеров из той породы. Когда вакцинаторов потащат на скамью подсудимых за гибель людей и их массовую инвалидность от прививок, за разгром экономики и разрушение государства, нестеровы будут верещать то же самое о своей невиновности.

  2. 12.11.2021, 01:11
    Гость: Страшно

    Боятся заразится, он ведь прямо признал, что вакцинированные рискуют, нахолясь рядом с невакцинированными. (Хотя чиновники обещают что прививки дают надежную защиту)
    Ну это как всегда, на словах одно, а на деле совершенно другое.

  3. 12.11.2021, 01:09
    Гость: Алевтина

    Это очень древний метод: натравить одну часть бедняцкого населения страны на другую часть таких же бедняков,в данном случае вакцинированных на невакцинированных,чтобы только разъединить людей,не дать объединиться и направить свой гнев на тех кто,действительно,виновен в распространении психопандемии в России. И это натравливание пропрививочников на антипрививочников происходит во всём мире. Люди, не будьте падки на ухищрения лживых и продажных политиков и чиновников. Прежде всего подумайте,кому это выгодно,если вы друг друга будете за чубы таскать?...

  4. 12.11.2021, 01:06
    Гость: Это бред

    "почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными" - бредовая логика, чисто чиновничья ( или он располагает данными что вакцины увеличивают риск заражения и тяжелого течения болезни)

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