Кириенко положительно оценил кадровую систему управленцев в России
Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) положительно оценил действующую в России систему подготовки управленческих кадров.
«Когда я проводил свою первую школу обучения в советские годы, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать все. Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне», - цитирует его слова ТАСС.
«После этого он идет в бизнес или промышленность на более высокий уровень, потом он должен поработать в федеральном министерстве, ведомстве - получить этот опыт. И только потом он может приехать в регион, стать губернатор или мэром», - добавил Кириенко.
Также он отметил, что если претендент на управленческую должность не знает, как работает, например, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, то ему будет очень сложно в государственном управлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насмешил "киндерсюрприз" своей деланой "прозорливостью"!)))
Только вчера обсуждали уральского "кадра", который "предложил" непривитым согражданам "уезжать из России"-это, что ли, "вершина системы отбора кадров"??!)))
Или "макарошница", или та, которая "не просила рожать"?!...
Живут в какой-то своей "чинушной реальности", а не в реальном мире, и ещё друг дружку нахваливают в якобы "профессионализме"?!
Пустое место решило оценивать несуществующую систему высшими оценками.
Чудны дела либеральные...
Израитель доволен. Мы - нет.
Перестаньте сказать, Козюльский! Ви не на Привозе!
Сам Кириенко годик дурака валял на заводе, потом комсомол, бизнес, власть.
Вообще всё начинается с умения приносить нужному хозяину тапочки(или чемоданы), при этом желательно виляя хвостом, и всё срастётся, безо всякой шняги про развитие кадрового резерва. Сколько бывших "охранничков", минуя все перечисленные кириенкой этапы большого пути, стали тем, кем стали? Много. Для попадания в дивный третий мир, три условия и необходимы: личное знакомство, личная преданность, личная беспозвоночнось. Остальное, мягко говоря, не приветствуется. Взгляните на губернаторов,- много ли из них местных, много ли из них достойных? Серость, трусость, заискивание, и любой ценой- безответственность. То же с министрами и депутатами. Где здесь "кадровая система"? Не было и не будет. Все заняты тапочками хозяина.
На самом деле сеглодня идет фактически политическая диверсия и денационализация России как независимого национального государства. Это подмена и извращение смысла всех слов и понятий. Нужно понимать, что под словом реформа так называемые "лже-либералы" уже на протяжении 150 лет понимают исключительно уничтожение русского просвященного слоя интеллектуалов. Началась эта «добрая» традиция с декабристов, которые в манифесте Трубецкого требовали роспуска постоянной армии. Дальше этот пункт плавно перекочевал в программу народовольцев, «Земли и Воли». Потом это знамя уничтожения армии с формулировкой «роспуск постоянной армии и всеобщее вооружение народа» подхватили эсеры и большевики, а сегодня лже-либералы.
...............
И так на сегодняшний день многие недовольны либерализацией уголовного законодательства. Давайте вспомним те либерализации, которые мы уже пережили. Так называемых «птенцов Керенского» — то есть полную амнистию не только политическим преступникам, но и уголовным, которая была после Февральской революции и привела к хаосу в стране. Дальше такая же амнистия произошла после смерти Сталина и преследовала цель дестабилизации обстановки в государстве, результатом которой стал очередной госпереворот в 1991 году и развал Советского государства.