Кириенко положительно оценил кадровую систему управленцев в России

17:56 12.11.2021

Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) положительно оценил действующую в России систему подготовки управленческих кадров.

«Когда я проводил свою первую школу обучения в советские годы, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать все. Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне», - цитирует его слова ТАСС.

«После этого он идет в бизнес или промышленность на более высокий уровень, потом он должен поработать в федеральном министерстве, ведомстве - получить этот опыт. И только потом он может приехать в регион, стать губернатор или мэром», - добавил Кириенко.

Также он отметил, что если претендент на управленческую должность не знает, как работает, например, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, то ему будет очень сложно в государственном управлении.