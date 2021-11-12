Кириенко положительно оценил кадровую систему управленцев в России

Сергей Кириенко

Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) положительно оценил действующую в России систему подготовки управленческих кадров.

«Когда я проводил свою первую школу обучения в советские годы, считалось, что квалифицированный управленец должен обязательно попробовать все. Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне», - цитирует его слова ТАСС.

«После этого он идет в бизнес или промышленность на более высокий уровень, потом он должен поработать в федеральном министерстве, ведомстве - получить этот опыт. И только потом он может приехать в регион, стать губернатор или мэром», - добавил Кириенко.

Также он отметил, что если претендент на управленческую должность не знает, как работает, например, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, то ему будет очень сложно в государственном управлении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2021, 23:40
    Гость: Да уж!

    Насмешил "киндерсюрприз" своей деланой "прозорливостью"!)))
    Только вчера обсуждали уральского "кадра", который "предложил" непривитым согражданам "уезжать из России"-это, что ли, "вершина системы отбора кадров"??!)))
    Или "макарошница", или та, которая "не просила рожать"?!...
    Живут в какой-то своей "чинушной реальности", а не в реальном мире, и ещё друг дружку нахваливают в якобы "профессионализме"?!

  2. 12.11.2021, 23:37
    Гость: ABCD

    Пустое место решило оценивать несуществующую систему высшими оценками.
    Чудны дела либеральные...

  4. 12.11.2021, 22:27
    Гость: НАрмальный пацан

    Перестаньте сказать, Козюльский! Ви не на Привозе!
    Сам Кириенко годик дурака валял на заводе, потом комсомол, бизнес, власть.
    Вообще всё начинается с умения приносить нужному хозяину тапочки(или чемоданы), при этом желательно виляя хвостом, и всё срастётся, безо всякой шняги про развитие кадрового резерва. Сколько бывших "охранничков", минуя все перечисленные кириенкой этапы большого пути, стали тем, кем стали? Много. Для попадания в дивный третий мир, три условия и необходимы: личное знакомство, личная преданность, личная беспозвоночнось. Остальное, мягко говоря, не приветствуется. Взгляните на губернаторов,- много ли из них местных, много ли из них достойных? Серость, трусость, заискивание, и любой ценой- безответственность. То же с министрами и депутатами. Где здесь "кадровая система"? Не было и не будет. Все заняты тапочками хозяина.

  5. 12.11.2021, 22:21
    Гость: нет-нет

    На самом деле сеглодня идет фактически политическая диверсия и денационализация России как независимого национального государства. Это подмена и извращение смысла всех слов и понятий. Нужно понимать, что под словом реформа так называемые "лже-либералы" уже на протяжении 150 лет понимают исключительно уничтожение русского просвященного слоя интеллектуалов. Началась эта «добрая» традиция с декабристов, которые в манифесте Трубецкого требовали роспуска постоянной армии. Дальше этот пункт плавно перекочевал в программу народовольцев, «Земли и Воли». Потом это знамя уничтожения армии с формулировкой «роспуск постоянной армии и всеобщее вооружение народа» подхватили эсеры и большевики, а сегодня лже-либералы.
    ...............
    И так на сегодняшний день многие недовольны либерализацией уголовного законодательства. Давайте вспомним те либерализации, которые мы уже пережили. Так называемых «птенцов Керенского» — то есть полную амнистию не только политическим преступникам, но и уголовным, которая была после Февральской революции и привела к хаосу в стране. Дальше такая же амнистия произошла после смерти Сталина и преследовала цель дестабилизации обстановки в государстве, результатом которой стал очередной госпереворот в 1991 году и развал Советского государства.

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