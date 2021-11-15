Среди браконьеров в Якутии оказались работники правоохранительных органов

18:08 15.11.2021

Пресс-служба Минэкологии Якутии сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных органов подозреваются в незаконной охоте на северного оленя в Нюрбинском районе республики.

В частности, группа из 5 человек убила 13 особей дикого северного оленя и одного соболя на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата «Сюгджэр».

ОМВД по Нюрбинскому району было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, расследование дела взято прокуратурой республики на контроль. Дело передано в Нюрбинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Якутии, сообщает «Интерфакс».

Во время рейда в период с 30 октября по 9 ноября госинспекторы проверили свыше 50 охотников и составили 22 административных протокола.