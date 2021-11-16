Миллиардер Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

11:51 16.11.2021

Глава Crocus Group Араз Агаларов заявил, что практика сдерживания цен на продукты является бессмысленной. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Я считаю это бессмысленным. В продовольствии очень большая конкуренция, мы все конкурируем между собой: «Глобус», «Ашан», «Твой дом» (последний входит в Crocus Group), поэтому не может быть никакого картельного сговора», — сказал президент Crocus Group и задался вопросом: «Кто с кем будет договариваться?»

Агаларов отметил, что у группы есть разряд товаров из около 200–300 наименований, где наценка составляет 10%. «Что там можно поднять? Если сахар стоил у поставщиков 20 руб., мы его продавали по 22 руб. Если входная цена становится 40 руб., мы его продаем по 44 руб. Думаю, производители тоже не просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать цены», — пояснил миллиардер.

Бизнесмен также отметил, что рост цен в магазинах происходит из-за того, что увеличивается стоимость удобрений, топлива и других транспортных издержек, а также повышаются расходы на зарплаты. «Если в торговой сети повышаются цены, это не чья-то воля, рынок так сложился», — сказал глава Crocus Group.

По его словам, если увеличить социальную поддержку россиян, то увеличится товарооборот и поступления в бюджет, а также пойдет рост национальной экономики.