Миллиардер Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

Фото с сайта minval.az

Глава Crocus Group Араз Агаларов заявил, что практика сдерживания цен на продукты является бессмысленной. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Я считаю это бессмысленным. В продовольствии очень большая конкуренция, мы все конкурируем между собой: «Глобус», «Ашан», «Твой дом» (последний входит в Crocus Group), поэтому не может быть никакого картельного сговора», — сказал президент Crocus Group и задался вопросом: «Кто с кем будет договариваться?»

Агаларов отметил, что у группы есть разряд товаров из около 200–300 наименований, где наценка составляет 10%. «Что там можно поднять? Если сахар стоил у поставщиков 20 руб., мы его продавали по 22 руб. Если входная цена становится 40 руб., мы его продаем по 44 руб. Думаю, производители тоже не просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать цены», — пояснил миллиардер.

Бизнесмен также отметил, что рост цен в магазинах происходит из-за того, что увеличивается стоимость удобрений, топлива и других транспортных издержек, а также повышаются расходы на зарплаты. «Если в торговой сети повышаются цены, это не чья-то воля, рынок так сложился», — сказал глава Crocus Group.

По его словам, если увеличить социальную поддержку россиян, то увеличится товарооборот и поступления в бюджет, а также пойдет рост национальной экономики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 18:01
    Гость: Строительные материалы

    Следовало бы авторов этого тезиса поставить к известному месту из кирпича.

  2. 16.11.2021, 17:59
    Гость: Никакой ты нэ камандыр

    Господин Ротенберг осчастливливает граждан новыми платными дорогами. Но любой проект должен иметь положительный эффект. Эффект есть, но в общественном плане отрицательный. Транспортные расходы для потребителя растут. Положительный эффект только в кармане Аркадия. Господин Шредер, председатель совета директоров Роснефти вводит в совет двух приятельниц, тоже эффект есть. Бензин за 50 р. Владимир Путин быстро и сердито распорядился подвести всем бесплатно к калитке трубу с газом, гордостью России. Трубы еще нет, а цена на балонный газ пропан/бутан прыгает сразу практически в два раза до 40 рублей. Фрадков с гордостью объявил, что бюджет 2022 г будет профицитным. Еще бы ! При такой инфляции по пиломатериалу, металлу, топливу, продуктам и отгребая 20 % НДС можно сделать дважды профицитный бюджет. Содрать со всех восемь шкур, а потом разворовать половину, вот и вся экономика.

  4. 16.11.2021, 17:31
    Гость: Хорхоище

    Если некому покупать, то и прибыли не будет. Население перейдет к натуральному хозяйству, выпав из экономики надолго, если не навсегда. Не имеет смысла работать за суммы, не покрывающие жизненных потребностей

  5. 16.11.2021, 17:31
    Гость: Родился там.

    Но после Олимпиады переехал в Москву, по партийной линии.
    Русский, короче.

Все комментарии (59)
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