Виновницу смертельного ДТП в Солнцево приговорили к 5 годам колонии

Суд вынес приговор 19-летней Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево в июле 2021 года. Как пишет РИА Новости, девушку приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

Также суд определил сумму компенсации, виновница ДТП выплатит пострадавшей стороне. Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В общей сложности девушке предстоит заплатить пострадавшим в качестве компенсации морального вреда четыре миллиона рублей: по два миллиона в пользу каждого.

Кроме того, суд взыскал денежные средства в счет возмещения материального ущерба, а также с нее будут взысканы процессуальные издержки и средства, которые потерпевшие заплатили своим представителям — по 50 тысяч рублей каждому.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице. Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 17:25
    Гость: ABCD

    Через годик на УДО и опять можно с помадой в одной руке и сотовым телефонов в другой руке носится по улицам.
    Вообще, после такого случае ей должно было пожизненное лишение прав.
    Но цена жизни двух детей для этой власти - не вопрос для разговора. Вот если бы они вакцинировались по раньше...

  2. 16.11.2021, 17:23
    Гость: защитнику

    А зачем же эта барышня в телефоне лазила перед ДТП,а потом начала рассказывать про ослепительное солнце? И сколько таких безмозглых автомобилистов:если не пьяный,то отвлекается на телефон.

  3. 16.11.2021, 17:18
    Гость: Отношение актера к власти?

    Не смешите меня, у меня лихорадка на губе!
    -
    Какое у актера может быть отношение, кроме того, что заказано работодателем? А работодатель для актеров - это власть.
    Поэтому отношение актеров к власти самое нежное.
    -
    А Вы думали, кино и театр финансируется зрителями?
    Не расстраивайтес, дружище, но это всё госбюджет...

  4. 16.11.2021, 17:14
    Гость: Гость

    Вы вообще ПДД открывали когда-нибудь?
    "Барышня" нарушила. Нарушение привело к гибели пешеходов.
    В УК, равно как и в ПДД нет категорий "повезло" и "не повезло".

  5. 16.11.2021, 16:56
    Гость: Время вспять не повернёшь

    и жизнь продолжается. Девчонка молодая, глупая. Таких всегда выше крыши.
    Но ведь и она тварь божия. Я хоть и неверующий и не верящий, но зверствующих божьих тварей не люблю больше, чем оступившихся. Урок для неё, как не крути, сильный и надеюсь пойдёт впрок. Чтобы кто не говорил, но этот день она будет помнить всегда и кровавые мальчики в её глазах будут до последнего её дня. Такова наша психология.
    Если бы срок дали ей больше, то 100% она бы была потеряна для страны. Судьи иногда очень хорошие психологи. Поэтому хочется верить, что она возместит причинённый ею стране убыток и родит взамен убитых других.
    Правда, родителям убиенных легче не будет уже никогда.

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