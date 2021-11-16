Виновницу смертельного ДТП в Солнцево приговорили к 5 годам колонии

09:35 16.11.2021

Суд вынес приговор 19-летней Валерии Башкировой, сбившей трех детей на переходе в Солнцево в июле 2021 года. Как пишет РИА Новости, девушку приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", — говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

Также суд определил сумму компенсации, виновница ДТП выплатит пострадавшей стороне. Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В общей сложности девушке предстоит заплатить пострадавшим в качестве компенсации морального вреда четыре миллиона рублей: по два миллиона в пользу каждого.

Кроме того, суд взыскал денежные средства в счет возмещения материального ущерба, а также с нее будут взысканы процессуальные издержки и средства, которые потерпевшие заплатили своим представителям — по 50 тысяч рублей каждому.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ДТП произошло днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет — старшие двое умерли в больнице. Младшего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от полиции переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.