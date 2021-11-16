Привитых не будут изолировать после контакта с больным COVID

Роспотребнадзор обновил правила профилактики COVID-19. Согласно постановлению (вступает в силу с 17 ноября) главного санитарного врача Анны Поповой, вакцинированных россиян теперь не будут отправлять на изоляцию после контакта с зараженными COVID-19, если у них нет симптомов заболевания.

Это касается людей, сделавших прививку не позднее шести месяцев до контакта с заболевшим.

«Изоляции (в случае контакта с заболевшим - ИФ) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», - говорится в постановлении.

Роспотребнадзор также включил вакцинацию в санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в качестве одного из элементов эпидемиологической тактики.

В принятых в мае 2020 года правилах были только меры по выявлению больных, их изоляции, разрыву цепочки передачи вируса и дезинфекции.

Еще одно изменение касается правил выписки с изоляции тех, кто контактировал с больными COVID-19. ПЦР-тест для выписки следует делать на 10–12-й день после последнего контакта с заболевшим, следует из новых правил, сообщает РБК.

В постановлении также говорится, что люди с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении в больнице, могут контактировать только с работниками больницы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2021, 20:21
    Гость: Пророк

    Власть РФ нас дурит. В ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии" ничего не говорится о масках и перчатках. Есть только две меры борьбы с инфекцией - карантин для имеющих контакт с больными и госпитализация в инфекционную больницу (в отдельный бокс) для больных. Всё остальное - это преступное (незаконное) законотворчество таких фашистов, как Анна Попова и Сергей Собянин. Особо опасным преступлением этой банды является внедрение QR-кодов, приравнивающих человека к товару.

    Вакцинация преследует глобальную цель - превращение человека в геномодифицированного примата, которого уже не будут признавать за человека, и которого приравняют к коровам и прочим животным, которых можно есть, чтобы добро не пропадало.Почему я так считаю? Потому что как врач знаю, что эта жижа состоит и набора мРНК разных вирусов, среди которых коронавируса нет, ибо его мРНК целиком еще не получена, её, скорее всего, просто нет в природе. Среди этого набора мРНК есть короткая мРНК с известным кое-кому набором нуклеотидов. Этот набор в будущем и станет маркером, для выявления тех, кто привился и кто будет потомком привитых. Не зря нас собираются прививать раз в полгода.

    Контрольная мРНК, попав в клетку, особенно в половую, с некой долей вероятности эта мРНК породит цепочку ДНК, которую клетка встроит в свой геном. И через геном будет передана потомкам. Привитые получают QR-код как доказательство того, что они превращены в товар и пищу.

    Так что, боритесь, боритесь и боритесь.

  3. 16.11.2021, 20:18
    Гость: Евгений В

    Привился, получил бумагу с кодом и ты больше не распространитель вируса. А здоровый и не привитый обязательно распространитель заразы. Если то разве не дебилизм власти, то что? Издевательство и насилие.

  4. 16.11.2021, 17:33
    Гость: А еще предлагают

    Наклеивать фото на ветеринарный "паспорт" с куриным кодом!

    Это обсуждают Минцифры и Минздрав. Потому что понимают, что каждый держиморда не имеет права требовать паспорт у гражданина, не совершившего никаких нарушений. Не надо общегражданского паспорта, достаточно ветеринарного, да здравствует равенство животных и людей, а что, Мурашка подписал!

    Город Глупов! Здесь стало преступлением простое желание жить, дышать воздухом и быть здоровым и свободным человеком!

    Испанский стыд за санфашизм и всю эту антинаучную чушь!
    Люди, уважайте себя и своё человеческое достоинство! Не выполняйте незаконные требования!

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