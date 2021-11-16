Привитых не будут изолировать после контакта с больным COVID

14:49 16.11.2021

Роспотребнадзор обновил правила профилактики COVID-19. Согласно постановлению (вступает в силу с 17 ноября) главного санитарного врача Анны Поповой, вакцинированных россиян теперь не будут отправлять на изоляцию после контакта с зараженными COVID-19, если у них нет симптомов заболевания.

Это касается людей, сделавших прививку не позднее шести месяцев до контакта с заболевшим.

«Изоляции (в случае контакта с заболевшим - ИФ) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», - говорится в постановлении.

Роспотребнадзор также включил вакцинацию в санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в качестве одного из элементов эпидемиологической тактики.

В принятых в мае 2020 года правилах были только меры по выявлению больных, их изоляции, разрыву цепочки передачи вируса и дезинфекции.

Еще одно изменение касается правил выписки с изоляции тех, кто контактировал с больными COVID-19. ПЦР-тест для выписки следует делать на 10–12-й день после последнего контакта с заболевшим, следует из новых правил, сообщает РБК.

В постановлении также говорится, что люди с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении в больнице, могут контактировать только с работниками больницы.