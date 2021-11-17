Госдума вводит QR-коды для доступа на заседания членов правительства

© KM.RU, Алексей Белкин

Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин на пленарном заседании в среду обратился к аппарату Думы с просьбой принять соответствующие решения в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента, сообщает "Интерфакс".

Если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя, отметил Володин.

При этом он обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ. "Надо начинать с себя", - подчеркнул спикер, обращаясь к ложе, где находятся представители кабинета министров.

Также спикер уточнил, что Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2021, 10:01
    Гость: stalker

    Для посетителей они коды вводят. А сами то они вакцинированы ? Или это их не касается ? Теперь это опрос принципа.

  3. 18.11.2021, 09:18
    Гость: Январь

    Существует общее согласие, что к «левым» относятся реформисты, прогрессивисты, коммунисты, зелёные, социал-демократы, социалисты, синдикалисты, социал-либералы, демократические социалисты, левые либертарианцы, секуляристы, автономисты, антиимпериалисты, антикапиталисты и анархисты[5][6][7][8].

    Также существует консенсус, что к «правым» относятся консерваторы, реакционеры, неоконсерваторы, национал-демократы (национал-либералы), капиталисты (как и либералы, скорее относятся к центру), в известной степени правые либералы, правые либертарианцы (в том числе анархо-капиталисты), националисты, социал-авторитарии, монархисты, теократы, фашисты, нацисты и франкисты[9].
    Это из Википедии.

  5. 18.11.2021, 08:17
    Гость: Почему их не штрафуют, как простых безмасочников?

    Половина депутатов сами на заседании сидят без масок и перчаток.

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