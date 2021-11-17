Госдума вводит QR-коды для доступа на заседания членов правительства

22:09 17.11.2021

Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин на пленарном заседании в среду обратился к аппарату Думы с просьбой принять соответствующие решения в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента, сообщает "Интерфакс".

Если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя, отметил Володин.

При этом он обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ. "Надо начинать с себя", - подчеркнул спикер, обращаясь к ложе, где находятся представители кабинета министров.

Также спикер уточнил, что Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими.