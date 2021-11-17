Госдума вводит QR-коды для доступа на заседания членов правительства
Государственная дума вводит обязательные QR-коды для доступа посетителей, включая официальных представителей правительства РФ, в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Володин на пленарном заседании в среду обратился к аппарату Думы с просьбой принять соответствующие решения в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента, сообщает "Интерфакс".
Если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя, отметил Володин.
При этом он обратил внимание на то, что именно правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для граждан РФ. "Надо начинать с себя", - подчеркнул спикер, обращаясь к ложе, где находятся представители кабинета министров.
Также спикер уточнил, что Дума имеет право принять такое решение, поскольку представители правительства являются госслужащими.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для посетителей они коды вводят. А сами то они вакцинированы ? Или это их не касается ? Теперь это опрос принципа.
А почему- второго февраля?
Существует общее согласие, что к «левым» относятся реформисты, прогрессивисты, коммунисты, зелёные, социал-демократы, социалисты, синдикалисты, социал-либералы, демократические социалисты, левые либертарианцы, секуляристы, автономисты, антиимпериалисты, антикапиталисты и анархисты[5][6][7][8].
Также существует консенсус, что к «правым» относятся консерваторы, реакционеры, неоконсерваторы, национал-демократы (национал-либералы), капиталисты (как и либералы, скорее относятся к центру), в известной степени правые либералы, правые либертарианцы (в том числе анархо-капиталисты), националисты, социал-авторитарии, монархисты, теократы, фашисты, нацисты и франкисты[9].
Это из Википедии.
Володин тролит правительство. И проверить их коды на фальсификацию.
Половина депутатов сами на заседании сидят без масок и перчаток.