ОАК выделит 20 млн руб. на постановку спектакля в Театре Наций
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") окажет спонсорские услуги государственному Театру Наций и поможет с финансированием постановки "Мастера и Маргариты" канадского режиссера Робера Лепажа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные закупки.
Корпорация потратит на это 20 млн рублей. Премьера спектакля пройдет 9-11 декабря.
В 2019 году СМИ сообщали, что еще одна компания сферы авиапрома "Ростеха" - "Вертолеты России" - стала спонсором юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой, пожертвовав на это 40 млн рублей.
ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия, она была создана в 2006 году.
Как минимум последние несколько лет ОАК стабильно убыточна. В 2020 году консолидированный убыток компании составил 165,6 млрд рублей, в 2019 году - 60,5 млрд рублей, в 2018 году - 18,5 млрд рублей. За полный 2017 год ОАК не отчитывалась, в 2016 году ее убыток был на уровне 4,5 млрд рублей, в 2015 году - 109 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
чему удивляться. Деньги то не свои. Государство еще даст, спасая от банкротства.Но ОАК НИКОГДА не будет ни Боингом, ни Локхидом.Не те мозги и руководство.
Россия - удивительная страна!
Только здесь, предприятие пять лет несет миллиардные убытки, но при этом спонсирует концерты Пугачевой и спектакли лицедеев на миллионные суммы.
Спонсорские средства они выделяют. Лучше бы озаботились скорейшим запуском в серийное производство тех самолетов. о которых нам так много говорят, но которые все "испытания" проходят. Причем испытания уже явно затянувшиеся. Так у нас до сих пор в наличии всего один серийный самолет Су-57. К концу года обещают еще пять. А поставку 76 (!?)таких самолетов обещают только к 2026 году. Разве это не смех ? А этот пресловутый однодвигательный самолет "Шахматист" Су-75. Его летный образец обещают не ранее 2023 года. Если он вообще когда либо взлетит. А сколько уже идиотских статей, сравнивающих его с уже существующими самолетами пятого поколения США и Китая. Вы серьезно ? Создали полноразмерную модель и уже сравнивать начали. Так что займитесь своим прямым делом, господа, не тратьте деньги попусту и начните производить так необходимые нам самолеты в реальности, а не для вида.
В ОАК в ходе постановки спектакля будут выяснять как летала Маргарита и те кто прилетал на гору
падать ил112в и другие.