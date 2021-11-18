Депутат Госдумы Валерий Рашкин сознался в убийстве лося

10:52 18.11.2021

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался, что убил лося. Он записал видеообращение, в котором рассказал, как застрелил животное.

Депутат заявил, что принял лося в прицеле за «силуэт дикого кабана».

Ранее при задержании 29 октября Рашкин говорил, что нашел убитого лося во время прогулки по лесу и забрал с собой, чтобы отвезти в полицию. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК). Рядом с местом разделывания туши правоохранители обнаружили два чехла от охотничьего ружья, в одном из которых был карабин с прицелом ночного видения, во втором находилась тренога и патроны, а также разрешение на ношение этого оружия на имя Валерия Рашкина. Там же была найдена стреляная пуля и гильза, при этом разрешения на добычу лося у депутата не было. Обнаруженное отправили на экспертизу, напоминают Новые Известия.

После этого генпрокурор обратился в Госдуму с требованием о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина из-за подозрения в незаконной охоте на лося.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью радио «КП» заявил, что ситуация с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным это обычная месть партии, которая набрала много голосов на недавних выборах в думу.

«Его друзья пригласили на охоту, он на эту охоту 20 лет ходил к своим друзьям. Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности», заявил Зюганов.