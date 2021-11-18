Путин предложил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей

Президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум до 12 654 рубля в месяц, а также довести МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», - цитирует его слова «Интерфакс».

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%», - продолжил Путин.

В абсолютных цифрах в целом по стране, по его словам, прожиточный минимум должен вырасти на 1000 рублей.

Также Путин отметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям.

Кроме того, Путин поручил подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году минимального размера оплаты труда. В будущем году МРОТ должен быть увеличен на 1100 рулей и составит 13 890 рублей в месяц (минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.11.2021, 21:07
    Гость: Великие деньги...

    Как на эти гроши прожить?издевательство продолжается...нагло и безнаказанно!

  3. 18.11.2021, 21:06
    Гость: Да уж

    Спасибо барин за подачку, народ обобрали как липку, и кинули косточку, у "нардепов" и у верхушки зарплаты космические, а охлосу и 12 тыс. Хватит, денег нет но вы держитесь

  5. 18.11.2021, 21:05
    Гость: Скептик

    Предлагаю содержание президента уменьшить процентов на 10. Кризис же...
    А 50 млн. в день - это сколько же дармоедов за его именем крышуется?

Все комментарии (17)
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