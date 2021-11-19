Первый замначальника столичного главка МЧС задержан за взятку

15:05 19.11.2021

Первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержан по подозрению в получении взяток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Задержан также начальник отдела антикризисного управления главка Виктор Самарин, сообщил источник.

"По данным следствия, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность первого замначальника в июне 2020 года.