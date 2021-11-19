Первый замначальника столичного главка МЧС задержан за взятку

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержан по подозрению в получении взяток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Задержан также начальник отдела антикризисного управления главка Виктор Самарин, сообщил источник.

"По данным следствия, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность первого замначальника в июне 2020 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2021, 01:12
    Гость: Вообще-то

    это не уровень зам. начальника главка. Эти взятки брали и берут ВСЕГДА и ВЕЗДЕ инспектора. Тут что-то не то.

  2. 19.11.2021, 22:46
    Гость: Жека

    Птенцы гнезда тувино-еврейского, как осенние кукушкинские дети падают и падают

  5. 19.11.2021, 20:27
    Гость: Viktor

    А вы заметили почти одновременно одного чиновника убирают за якобы прогул,а другого за якобы взятку.

Все комментарии (15)
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