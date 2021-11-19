Первый замначальника столичного главка МЧС задержан за взятку
Первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко задержан по подозрению в получении взяток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Задержан также начальник отдела антикризисного управления главка Виктор Самарин, сообщил источник.
"По данным следствия, Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
По данным сайта ГУ МЧС по Москве, полковник Мищенко был назначен на должность первого замначальника в июне 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это не уровень зам. начальника главка. Эти взятки брали и берут ВСЕГДА и ВЕЗДЕ инспектора. Тут что-то не то.
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В мире много всего происодит ОДНОВРЕМЕННО! Время у нас одно на всех.
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А вы заметили почти одновременно одного чиновника убирают за якобы прогул,а другого за якобы взятку.