Путин вызвался добровольцем в испытании назальной вакцины от коронавируса

Владимир Путин

Президент России Владимир Путины выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает RT.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил президент Логунова во время встречи.

Тот ответил, что для этого нужно подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо можем сегодня это сделать», — сказал Путин.

Также стало известно, что Владимир Путин ревакцинировался от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.

Он также отмечал, что после применения назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2021, 01:04
    Гость: Попандопуло

    Спутником лайт сначала привили Пескова пару недель назад, чтобы посмотреть как оно будет выживет или нет, вроде выжил и даже болтает. Только после этого решили уже самого шефа и всех остальных членов правительства вакцинировать по третьему разу.

  2. 22.11.2021, 01:00
    Гость: Медбрат

    Власти народ решили извести вакциной. Видать ему понравилось, может ему вместо вакцины вводили допинг. Сам президент уже аж три раза укололся этой гадостью, если не врет, а вы некоторые несознательные вообще не разу, не хорошо, бегите срочно, не забудьте только перед этим завещание оставить на всякий случай, последствия бывают не предсказуемые. А то что у президента все бессимптомно и еще живой то вероятней всего никакой вакцинации не было вообще, только так можно оставаться живым и здоровым в наше смутное время и вообще держитесь от медицины подальше особенно платной. А если захворали используйте народные средства, а вообще практически все болячки сами проходят даже ничего не делая чтобы не навредить. Раньше как лечили, когда продвинутой медицины еще не было. Больного оправляли на «курорт» в горы где пасут баранов, свежий воздух, купание в речке и здоровая пища и люди выздоравливали без каких либо таблеток.

  3. 22.11.2021, 00:51
    Гость: Чавес 10

    Мне интересно, те люди, которым Гарант так доверяет, что позволяет над собой и страной экспериментировать, предупредили его, что в носовых ходах имеются рецепторы, с которыми взаимодействует спайковый белок вируса - основной компонет всех ковидных белков, и по веточкам обонятельного нерва он проникнет в мозг минуя гематоэнцефалический барьер. И что этот спайковый белок нейротоксичем и по своей природе является прионом.

  4. 22.11.2021, 00:50
    Гость: Гость

    походу он заключил рекламный контракт с бигфармой. ну а че, у нас уже од н президент рекламировал пиццу.

  5. 22.11.2021, 00:24
    Гость: Кто же такой креативный в АП выдумал такой PR ход ?

    Походу, ближайший "кандидат" по фамилии Кириенко, в девичестве Израитель.

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