Путин вызвался добровольцем в испытании назальной вакцины от коронавируса

20:47 21.11.2021

Президент России Владимир Путины выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает RT.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил президент Логунова во время встречи.

Тот ответил, что для этого нужно подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо можем сегодня это сделать», — сказал Путин.

Также стало известно, что Владимир Путин ревакцинировался от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что после повторной инъекции чувствует себя хорошо.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.

Он также отмечал, что после применения назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.