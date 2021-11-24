Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Пик четвертой волны коронавируса с вероятностью 93% придется на 22 декабря. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Promobot, которые разрабатывают искусственный интеллект для роботов.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря», — рассказали в компании.

Там также отметили, что после озвученной даты число новых случаев заражения вновь пойдет на спад. Для составления прогноза аналитики использовали мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей. Самая главная из них — GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные были обработаны алгоритмами классического машинного обучения.

«Вероятность — 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — подчеркнули в Promobot.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 15:53
    Гость: Интересно

    - Как вы думаете, Холмс, как Россия может победить коронавирус?
    - Элементарно, Ватсон! Нужно подсчет количества больных, а также процента вакцинированных - чем сейчас занимается Минздрав - перепоручить Росстату и Центризбиркому. А для закрепления триумфа подключить 1-й канал.

  3. 24.11.2021, 15:18
    Гость: Скольким людям жижу вколют, столько будет и больных:

    Зная численность инъекций, "предсказать" нетрудно их!
    Обладать не архи нужно "гениальными" мозгами,
    Чтобы загодя почуять предстоящее "цунами"!

  5. 24.11.2021, 14:14
    Гость: Старый

    Ну почему же нет? Как только повиснут за шею организаторы и исполнители ковидобесия, исключительно по приговору суда, есс-но, так и кончится куку-революция.

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